Már tavaly is jól szerepelt újoncként Mostban, amikor két futamon összesen 15 pontot, és idén egy jó időmérős teljesítménnyel akár az újabb dobogó is összejöhetett volna. Azonban a jól sikerült szabadedzéseket követően – összesítésben a 7. helyen végzett – ezúttal nagyon rossz stratégiát dolgoztak ki, így a 12. rajthelyet tudta csak megszerezni, ami már előrevetítette, hogy nagyon nehéz versenyek várnak rá. Ez így is lett, mert bár jó tempót diktálva az első futamon a 7. pozícióban intették le Kovácsot, addig a másodikban a nagy akarásnak esés lett a vége, és bár tovább tudott menni a sérült BMW-vel, ám így a 18. helyen fejezte be a csehországi szereplését.

Kovács Bálint nem lehet maradéktalanul elégedett.

Fotó: Racing Passion Photography - Damon Teerink

„Sajnos ebben a hétvégében sokkal több volt, ugyanakkor nem lehetek teljesen elégedetlen, hiszen a versenytempóm alapján ezúttal is a legszűkebb elithez tartoztam, ráadásul jobb köridőket teljesítettem, mint tavaly ugyanitt. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, szükség lett volna jó időmérős teljesítményre, azonban a kvalifikációs edzést alaposan elrontottuk, mellényúltunk a stratégiánkkal, mindössze a tizenkettedik helyet sikerült megszereznem a rajtrácson. Az első futamban nem elég, hogy gyengén sikerült a rajtom, még a légzsákom is felrobbant, így két körön keresztül, míg leengedett, se bebújni, se kiülni nem tudtam a motoron. Utána jó tempóra voltam képes, mindössze két tizeddel lemaradva az ötödiktől végül hetedik lettem.

A másodikban nagyon elkaptam a rajtot, azonnal előzgettem, ám a második sikánban elestem. Sikerült talpra állnom nekem és a motornak is, bár utóbbi rendesen megsínylette a bukást, ugyanis elment a hátsó fékem, valamint lötyögött a lábtartóm is.

Mire megszoktam a motort így, a leghátsóktól is félperces távolságra kerültem, ám mindent bele alapon ismét jó köridőket teljesítettem, így sikerült levadásznom a mezőny végét, és 18. helyen beérnem” – mesélte Kovács Bálint, aki jelenleg összetettben 56 pontjával a hetedik helyen várja a folytatást, melyet július 26. és 28. között rendeznek Schleizben.