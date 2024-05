DVSC–Audi-ETO 30–31 (12–14)

Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, NB I-es női mérkőzés, 2200 néző. V.: Altmár, Horváth M.

DVSC: Gabriel – GROSCH 4, Planéta 3, Vámos P. 2, Haggerty 1, Kácsor 3, Petrus. Cs.: Bartulovic (kapus), Szabó N. 3, Csernyánszki, FÜZI-TÓVIZI 7, Töpfner 2/2, Jovovity, Hornyák D., VÁMOS M. 5. Edző: Szilágyi Zoltán.

Audi-ETO: SOLBERG – Győri-Lukács 2, Rju 2, Haugsted, Brattset Dale 3, De Paula 1, Szöllősi-Schatzl 3. Cs.: Toft (kapus), Nze Minko 1, Broch 2, GROS 9/5, Oftedal 1, KRISTIANSEN 7/3. Edző: Per Johansson.

Hétméteresek: 5/2, ill. 9/8. Kiállítások: 6, ill. 14 perc.

Három kapussal, viszont Blohm, Hovden és Fodor nélkül állt fel a DVSC elleni rangadón a győri csapat.

A találkozót mindkét gárda nagy lendülettel kezdte, az első percekben a Loki vezetett, miközben Brattset Dale bokája ment ki, ápolni is kellett. Pár Solberg-bravúrnak és a feljavult győri védekezésnek is köszönhetően a 12. percben 6–3-ra már a vendégek vezettek. Szilágyi Zoltán időt is kért. Majdnem hétperces gólcsendet törhetett volna meg a DVSC, de Töpfner fölé dobta a hetest. De Paula ugyanakkor növelte az előnyt, amire Füzi-Tóvizi válaszolt (4–7). Sok volt a technikai hiba mindkét oldalon a félidő közepén. A Loki 4–8-ról feljött egy gólra (7–8), ráadásul emberelőnybe is kerültek a házigazdák. Ami megnyugtathatta a győrieket, hogy Brattset Dale sérülése nem volt olyan súlyos, vissza tudott jönni a pályára. Füzi-Tóvizi találatával egyenlő lett az állás, indokolt volt Per Johansson időkérése, ami után Oftedalt és Kristiansent is pályára küldte a svéd szakember. Utóbbi vissza is szerezte a vezetést a győrieknek. A félidő hajrájában megint a győriek léptek el (9–12), harminc perc játék után 12–14-es eredményt mutatott az eredményjelző.

Kihagyott helyzetekkel, újabb technikai hibákkal kezdődött a második félidő. Majdnem három percet kellett várni az újabb találatra: Kristiansen a kapufa segítségével értékesített egy hétméterest. Vámos Míra is megszerezte csapat első gólját a játékrészben. Solberg fontos pillanatban védett hetest (35. perc: 13–15). Állandósult a 2–3 gólos különbség (15–17, 16–18, 17–19). Ezek a percek nem a védelmekről és a kapusokról szóltak. Per Johansson gondolta úgy, hogy érdemes kicsit rendezni a sorokat. A folytatásban egy gólra feljött a Loki, Planéta volt eredményes. Brattset Dale gólja kellett a győrieknek (18–20). A norvég beállós kiállítását gólra váltották a hazaiak, Kristiansen viszont gólt lőtt, sőt, egy kétperces büntetést is kiharcolt. A 43. percben egyenlített a DVSC (21–21). A vezetést nem engedte ki a kezéből az Audi-ETO, Gros hetesből, volt eredményes, Kristiansen pedig üres kapuba lőtt gólt. Többször is egyenlíthetett volna a Debrecen, de Rju visszaállította a kétgólos előnyt (23–25). Kácsor hetest rontott, Brattset Dale és Vámos M. sem talált be ziccerből. Az utolsó tíz perc Gros bombagóljával kezdődött. Jovovity érkezett rosszul a talajra, a fejét beverte a padlóba. Hordágyon vitték el a játékost, Brochot pedig két percre kiállították a játékvezetők, mert ő lökött hátulról nagyot a hazai játékoson. Kettős emberhátrányban volt így az ETO. Vámos P. hamar kihasználta az előnyt. A hajrá egygólos vendégvezetéssel kezdődött (53. perc: 26–27). Per Johansson ismét időt kért. Nem engedte ki a kezéből az irányítást az ETO (27–29), Szilágyi Zoltán próbálkozott még időkéréssel, ami után kiegyenlített a hazai alakulat (29–29). Grosch gólja után 3–2 után ismét vezettek a hazaiak. Gros hetesből egyenlített, de az utolsó perc Loki-támadással kezdődött, de a győztes gólt Győri-Lukács szerezte, ezzel bebiztosította ezüstérmét a győrieknek, illetve ezzel az MKC is közelebb került a bronzéremhez.