Gsz.: Takács M., ill. Bartalos Á. (2), Béli R.

Kiállítva: Németh M. (91.).

Vérbeli alsóházi rangadóra volt kilátás, ugyanis a sereghajtó látogatott a tabellán előtte álló Győrújfalu sportcentrumába. A zöld-fehérek múlt héten lelkes, jó játékuknak köszönhetően meglepetésre győztesen tértek haza az élbolyhoz tartozó, dobogós Győrújbarát otthonából, míg a nádorvárosiak hazai pályán szenvedtek kiütéses vereséget a szintén nagy terveket szövögető, második helyen álló Koroncó gárdájától. Villámrajtot vett a hazai együttes, ugyanis Takács Mihály révén már az első percekben előnybe került, azonban az idő múlásával a DAC játéka is feljavult, ami helyzetekben, majd Bartalos Ákos és Béli Renátó révén gólokban is megmutatkozott. Szünet után cserékkel frissített a Győrújfalu, de az újabb gólt ismét a vendégek szerezték, amikor egy óra játék után Bartalos Ákos duplázta meg góljai számát. A szerencsével sem voltak jóban a zöld-fehérek, hiszen Nagy Máté jobb oldali szöglete után a lécről lecsorgó labdát a gólvonalról mentették a vendégvédők. A hosszabbítás pillanataiban létszámban is megfogyatkozott a zöld-fehér gárda, ugyanis Németh Martint az asszisztens megsértése után kiállította a játékvezető.

Jók: Pusztai G., Kutich T., ill. mindenki.

Pozsonyi Márk: – Kicsit korán hittük el magunkról, hogy megyei egyes középcsapat vagyunk. Azért még rengeteget kell dolgoznunk, hogy ez így legyen.

Mayer János: – Küzdöttünk, hajtottunk, némi szerencsénk is volt és végre hosszú böjt után győzelemnek örülhetünk.

Lipót-Pékség–Vitnyéd 3–1 (1–0)

Lipót, 200 néző. V.: Pázsi.

Lipót: Molnár M. – Monda, Gergely, Gaál, Borsodi, Szimhardt, Mayer (Csóka), Papp Sz. (Horváth Á.), Tankovics (Mészáros B.), Kocsis G., Sipos B. Megbízott edző: Szabados Attila.

Vitnyéd: Germán – Sulyok, Németh M., Hécz, Tamás, Papp R. (Szakács M.), Varga G. (Szalai András), Nyakas (Kleizer), Szalai Attila, Pankotai, Horváth A. Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Gergely, Mayer, Wurm, ill. Szakács M.

Az első félidőben jobban játszó és sok helyzetet kidolgozó Lipót egygólos előnyt szerzett. A második játékrész ismét hazai góllal kezdődött, amelyre a vendégek pontrúgásból tudtak válaszolni. A találat után egy teljesen nyílt mérkőzés alakult ki, melynek hajrájában a hazai csapat egy kontrából bebiztosította győzelmét.

A több helyzetet kidolgozó és jobban játszó csapat nyerte a mérkőzést.

Jók: Sipos, Gál, Monda, Szimhardt, ill. senki.

Szabados Attila: – Úgy gondolom, hogy mindenben az ellenfél fölé nőttünk, főleg küzdőszellemben és motiváltságban. A győzelmet Borbély Attila edző most született kisfiának és a sérült játékosainknak ajánlom.

Kiss Ákos: – Teljesen megérdemelt a hazai győzelem. Addig könnyű játszani ellenünk, amíg mi ajándékozzuk ellenfelünknek a gólokat.

Mezőörs–Abda-VVFK Bau 2–0 (0–0)

Mezőörs, 180 néző. V.: Fuhrmann.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Kelemen M., Kerékgyártó, Venczel, Proczeller (Nagy K.), Tóth L., Zámbó (Debreceni), Végh T. (Kreicz), Tóth M., Vári. Edző: Bohner Roland.

Abda: Takács B. – Tóth K., Korsós (Peczár), Éri, Kerékgyártó (Vígh N.), Maidics (Kovács B.), Babayigit, Visy, Wágenhoffer, Balogh L., Kovács Á. Edző: Knauz Csaba.

Gsz.: Tóth L., Venczel.

A hazai csapat meddő fölényben játszott, s az adódó helyzeteket nem tudta értékesíteni az első félidőben, mivel a vendégcsapat nagyon megszervezte a védekezését és taktikus, fegyelmezett játékot nyújtott szinte végig a találkozón. Az utolsó húsz percben azonban a Mezőörs gólokká tudta váltani a mezőnyfölényét és otthon tudta tartani a három pontot.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Bohner Roland: – Nagyon nehéz olyan csapat ellen játszani, amely teljes mértékben a védekezésre koncentrál. A tavaszi szezon eddigi legnehezebb meccsét nyertük meg teljesen megérdemelten. Gratulálok a játékosoknak.

Végh Miklós technikai vezető: – Gratulálok a csapatomnak.

Davita-Gönyű–Hegykő 1–2 (0–1)

Gönyű, 150 néző. V.: Csirke.

Gönyű: Rom – Varga p. (Fodor), Balog Z., Gere (Böcz), Varga Cs. (Szilvágyi), Milos, Bodó, Kertész, Kovács K. (Vedres), Tarcsa, Varga Zs. Edző: Harcz István.

Hegykő: Mayer – Kóczán M., Kóczán B., Galambos, Halász, Nyerges M., Fényes (Ratatics), Nyerges G., Berta, Török (Mészáros), Bokán. Edző: Bojan Lazic.

Gsz.: Milos, ill. Bokán, Kóczán.

Két egyforma képességű csapat találkozóján az enyhe hazai mezőnyfölény ellenére a Hegykőnek sikerült elvinnie a három pontot.

Jók: senki, ill. mindenki.

Harcz István: – Két elkerülhető gólt kaptunk. Az első félidőt végigaludtuk, a második félidei mezőnyfölényünket pedig nem tudtuk gólra váltani.

Bojan Lazic: – Erős ellenfél ellen játszottunk nagyon jó mérkőzést. A játékosaimnak gratulálok, mert betartották a taktikai utasításokat, megérdemeljük a három pontot. A Gönyűnek sok sikert kívánok.

Koroncó–Üstökös FC Bácsa 3–0 (2–0)

Koroncó, 200 néző. V.: Köves.

Koroncó: Kiss G. – Molnár M., Csete (Horváth D.), Veller, Szabó (Bodó), Nagy P. (Fekete), Bieder, Lampert (Horváth R.),Vörös-Torma, Görcs, Molnár T. Edző: Makkos Tamás.

Bácsa: Kürnyek – Bakus (Halász), Szabó Z., Rigó, Kalmár, Nagy M., Bagó, Sipos, Szabó B. (Gelencsér), Paszterdorf (Serfőző), Ferenczi. Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Veller (2), Vörös-Torma.

A szerdai kupamérkőzés visszavágóján az első félidőben jobban és hatékonyabban játszó hazai csapat megszerzett előnye birtokában taktikus, megérdemelt győzelmet aratott.

Jók: mindenki, ill. Szabó Z., Nagy M.

Makkos Tamás: – Az első félidei remek játékunkkal megalapoztuk a győzelmet, a másodikban pedig már az eredmény megtartására törekedtünk.

Germán Ferenc: – Gratulálok a Koroncónak, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Ménfőcsanak–Győrújbarát 0–2 (0–0)

Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Vőcsei L.

Győr-Ménfőcsanak: Varga R. – Maksimchuk, Kalmár, Béres, Szabó P. (Tóth E.), Fekete, Kovács (Fördős), Németh A. (Kelemen), Buruzs, Gerencsér, Horváth A. Edző: Nemes Ferenc.

Győrújbarát: Koncz – Varga R., Czanik, Gál (Rácz), Dávid (Tóth P.), Pintér (Bodó), Posta (Buza), Baranyai M., Varga J., Samodai (Lakatos), Szabó Sz. Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Czanik, Buza.

Az 55. percben Czanik kapott egy remek indítást a jobb oldalon és mintegy 11 méterről kilőtte a hosszú sarkot. A 67. percben ugyanő duplázhatott volna, de a kapussal szemben állva tiszta helyzetben hibázott. A 84. percben aztán a csereként pályára lépő Buza szép lövéssel beállította a végeredményt.

Közepes iramú és színvonalú mérkőzésen a kapu előtti határozottságával bizonyult jobbnak a Győrújbarát és elvitte a három bajnoki pontot.

Jók: senki, ill. Varga R., Czanik, Rácz.

Nemes Ferenc: – Nagy erőket mozgósítottunk, ami helyenként szép játékkal párosult. Sajnos a rutin ma legyőzött bennünket.

Tenk Balázs: – Lelkes, sportszerű csapatot nagy küzdelemben sikerült legyőznünk.

