A mieink az 1. csoportban léptek szerekhez, a már olimpiai kvótás Mészáros Krisztofer jelenleg 83.398 ponttal egyéni összetettben az élen áll, Balázs Krisztián pedig 80.265 ponttal jelenleg a negyedik. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európa-bajnokságon megszerezhető egy olimpiai kvalifikációért a magyarok közül Balázs Krisztián szállhat harcba.

Az első forduló után több magyar versenyző is döntős helyeken áll különböző szereken.A lebonyolítás a csapatok tekintetében a selejtezőben az 5-4-3-as rendszerben zajlik: csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot veszik alapul. A Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Molnár Botond alkotta trió 242.195 ponttal zárt. A csapaton túl Závory Szilárd egyéni indulóként három szeren mutatta be gyakorlatait.

Mészáros Krisztofer: – Úgy érzem, nagyon jó gyakorlatokat csináltam, és jól éreztem magam az egész selejtező folyamán. Világversenyen ez a legjobb összetett pontszámom eddig, nagyon örülök, így az első kör után vezetem összetettben a mezőnyt, csapatban másodikok vagyunk, nagyon remélem, hogy egyéniben fel fogok férni a dobogóra összetettben, de meg kell várni a többi tornászt, meglátjuk, ki, hogyan teljesít. A nyújtóval nagyon elégedett vagyok, tiszta és jó gyakorlatot tudtam bemutatni, jelenleg itt is vezetem a mezőnyt, mint ahogy korláton és talajon is. Mindig minden versenyre úgy jövök, hogy jó gyakorlatokat tudjak bemutatni, és tudtam, ha ez sikerül, akkor nemzetközileg is jó pontszámokat kapok.

Kovács István, szövetségi kapitány: – Egész jól ment a csapatnak, a legtöbb gyakorlat jól sikerült, kiegyensúlyozottan teljesítettek a fiúk. Lovon sajnos bent maradtak a rontások, ott legalább 2–2.5 pontot veszítettünk, a lóért kár volt. Mészáros Krisztofer jól dolgozott, Balázs Krisztián megcsinálta, amit tud, végeredményben mindenki hozta, amit tudott. A rontás benne van a versenyzésben, csak az a baj, hogy lólengésen a bent maradó pontszámban is ott maradt, ugye négy versenyző mutathatja be szerenként a gyakorlatát, és abból a csapatpontszámba a három legjobb számít bele. Összességében 243 fölé számítottam a csapatpontszámot a selejtezőben, azzal biztos döntősök lettünk volna.

Altorjai Sándor, csapatvezető, MATSZ-főtitkár: – Úgy vélem, nem volt rossz, de nyilván voltak bennmaradó rontott gyakorlatok. Talán a ló volt most a legfájdalmasabb, a többire azt mondom, hogy be is jöhet, persze a hibátlan versenyzés lenne a legoptimálisabb. Összességében összeszedett és jó formát mutattak a fiúk az első csoportban, kérdés, hogy ez a csapatpontszám mire lesz elegendő. Bízunk benne, hogy bele lehet férni a nyolcba, és a csapatdöntőn akkor lehet javítani. Egyéniben most jól hangzik, hogy Mészáros Krisztofer összetettben és több szeren is ott van az elején, Balázs Krisztián eredményéért izgulunk az olimpiai kvóta szempontjából, de nagyon nehéz számolgatni, mert nagyon sok versenyző kiesik a korábbi kvalifikációs teljesítmények alapján.

A győriek pontszámai