Az elmúlt hétvégén stílszerűen a Balaton-parti fővárosban Siófokon sikerült feledtetni a korábbi három - pont nélküli - találkozónkat magában foglaló hullámvölgyet, így a lelkeket is megnyugtató győzelem után készülhettünk az újabb hazai megmérettetésre.

Ez a siker reményeink szerint hitet adott labdarúgóinknak a tekintetben is, hogy a márciusi kudarcok után igenis ők is vissza tudnak találni arra az útra, ami méltó a sárga-kék mez hagyományaihoz. Természetesen túlértékelni sincs értelme a siófoki győzelmet, annál inkább sem, hiszen ez is csak akkor nyeri el igazán értelmét, ha a BVSC elleni hazai találkozónk után is örömmel jönnek le játékosaink a pályáról, ami azt is jelentené, hogy a győztes vágányon maradtunk a fővárosi vasutasok ellen.