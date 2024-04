„Egy hét múlva, április 22-én derülnek ki a páros kvóták. Itt jó esélye van Csonka Andrásnak és Arlóy Zsófiának. Ha megszerzik, akkor egyéniben is indulhatnak, sőt, akkor a Csonka–Szvitacs vegyes-, illetve a Szvitacs–Arlóy női páros is asztalhoz állhat majd Párizsban. Bereczki Dezső helyzete árnyaltabb, de nem reménytelen. Ha ő is ott lehet a paralimpián, akkor lesz férfipárosunk, illetve még egy vegyespárosunk. Szóval nagy a tét” – tette hozzá Vígh Zsolt, aki természetesen bízik abban, hogy Alexa a francia fővárosban is érmet szerez, és a vegyespárost is esélyesnek érezné erre. Csonka és Szvitacs emiatt is erősíti az NB II-es férficsapatot, és jól is teljesítenek, dobogós helyen áll ez a csapat, ahogyan a többi is, így a megyei bajnokságban szereplő, illetve a női NB I-es együttes is az első háromban van.