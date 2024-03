A beugró Kun Attila így nyilatkozott: „Tizenegy éve dolgozom az ETO-ért, ez nagyon komoly feladat, de nem mondhattam nemet. Azt gondolom, nem csodát kell tenni, kicsit rendezni kell a sorokat. Egyelőre csak a szombati mérkőzésre koncentrálok, bár aztán kedden újabb bajnokink lesz. Szóval sűrű a program, de kutyakötelességem segíteni ilyen helyzetben a klubon.”

Kun Attila segítője Holanek Zoltán lesz, emellett a szakember marad az NB II-es csapat mellett is.

Egy biztos, nincs könnyű helyzetben a győri klub vezetése, mert ilyenkor nem egyszerű edzőt találni. A szezon hátralévő részére sem, a jövő évre meg különösen nem könnyű kiválasztani a megfelelő szakembert. Az is nagy kérdés, beugró edzőt keres a klub, vagy már most sikerül olyan edzővel megállapodni, aki hosszabb távon is megoldást jelenthet.

Hogy kik lehetnek az utódok? Próbáltunk pár szóba jöhető trénert találni.

Az egyik jelölt lehet a spanyol Carlos Viver, aki tavaly tavasszal még a román Rapid Bucuresti trénere volt, és 2022 decemberében le is győzte 30–27-re a győrieket. Ő most Angola női válogatottjának szövetségi kapitánya.

Szintén opció lehet a svéd Henrik Signell, aki jelenleg a dél-koreai válogatottat irányítja, továbbá a beugróként sokszor sikeres szintén svéd Per Johansson, aki Hollandia női csapatát vezeti, illetve a német válogatott élén dolgozó, korábban a Bietigheimet edző Markus Gaugisch.

Szerződéséből kellene kivásárolni, de nem lenne rossz ötlet a győri, most a Vasas vezetőedzőjeként tevékenykedő Konkoly Csaba, vagy akár a szlovén Krim szakvezetője, Dragan Adzic sem.