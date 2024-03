A 2004-es, illetve a 2005-ös korosztály egybevonásával újonnan megalakuló U20-as válogatott az U21-es válogatott előszobájának is tekinthető, jövő ősszel ugyanis ebből a két korosztályból fog összeállni az U21-es nemzeti csapat. A frissen alakult együttes szerdán Izland ellen játszotta le első felkészülési mérkőzését.

Magyarország—Izland 2—0 (1—0)

Magyarország: Simon B. – Stefan Raul, Dragóner, Markgráf, Farkas B. (Bodnár G., 90.) — Tóth A. (Vingler, 65.), Tóth R. (Pető M., 90.) — Molnár Á. (Helmich, 81.), Dénes Cs. (Klausz, 81.), Krajcsovics (Babos, 65.), Dénes (Kovács P., 90.). Szövetségi edző: Babó Levente.

Gsz.: Molnár Á. (40., 11-esből), Klausz (86.).

„Hétfőn találkozott először a keret, gyakorlatilag egyetlen közös edzés után léptünk pályára. Azon az egy gyakorláson nagy hangsúlyt helyeztünk a mentális részre, illetve igyekeztünk összerakni a védekezésünket. A labdabirtoklás tekintetében van némi hiányérzetem, de nagyon jó mentalitással dolgoztak a fiúk. Nagyon sok párharc volt, ami rengeteget kivett a játékosokból, fizikálisan nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Kifejezetten jó csapat ellen játszottunk, ezért értékes győzelmet arattunk – nyilatkozta Babó Levente szövetségi edző.

A nemzeti csapatban – amely ma 15.30 órakor ismét összecsap Izlanddal a gyirmóti Alcufer Stadionban – két ETO-játékos is szerephez jutott. Tóth Rajmund kezdőként lépett pályára, s a 90. percben cserélte le Babó Levente.

„A meccs előtt egy nappal tudtam meg, hogy szerdán kezdő leszek, ami természetesen nagy öröm volt a számomra – mondta a találkozó kapcsán a győri labdarúgó. – Jó meccset játszottunk Izlanddal. Azt gondolom, főleg a védekezésünk volt nagyon jó, kompakt, az ellenfél nem is nagyon tudott helyzeteket kialakítani. Ami a saját teljesítményemet illeti, úgy vélem, védekezésben nem hibáztam, talán a támadásokban többet is tehettem volna” – tette hozzá az ETO 19 éves játékosa, aki klubcsapatában ebben a szezonban egyre több szerepet kap.

„Sokat jelent számomra a válogatottban játszani, nagy álmom, hogy majd a felnőtt nemzeti együttesben is bemutatkozhassak. Addig persze még sokat kell tennem a klubomért is. Most pár napig ugyan nem vagyok a csapattal, de azt gondolom, jól jön ez a kis szünet, hogy aztán új lendülettel vághassunk neki a folytatásnak.”

Vingler László a 65. percben Tóth Alexet váltva állt be:

„Először tartalékként szerepeltem a keretben, akivel akkor számolnak, ha valaki megsérül vagy megbetegszik. Utóbbinak nyilván nem örülök, annak azonban annál inkább, hogy így bekerültem a csapatba és aztán még pályára is léphettem – kezdte az ETO fiatal középpályása. – A gyirmóti környezet számomra nem volt újdonság, s a meccsen végig stabilabban, jobban játszott a csapatunk. Mindig megtisztelő címeres mezben futballozni, örülök, hogy az U19-után ebben az átmeneti korosztályban is számítanak rám. Valahol ez egy visszajelzés, hogy jó úton járok” – tette hozzá a 18 éves győri futballista, aki reményei szerint a mai találkozón talán kezdőként lép pályára.