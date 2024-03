Ivanovics Imre, aki ugyan már régóta a kanadai-amerikai határ mellett fekvő Windsorban él, a klubhűség mintaképe, hiszen a messzi távolban is megmaradt a győri DAC lelkes szurkolójának.

„1981-ben érkeztem Kanadába és Windsorban telepedtem le, ami egy körülbelül kétszázötvenezres lélekszámú ipari város, Torontótól háromszázötven kilométerre. Az ottani Chrysler-autógyárban dolgoztam harminc évet villanyszerelőként és az utolsó öt évet tmk-művezetőként” – mesélte Ivanovics Imre, aki minden évben több hónapra hazaköltözik Győrbe. Ilyenkor feleségével aktív résztvevőként segít a győri klub hazai mérkőzéseinek lebonyolításában. Ha kell, biztonsági személyzetként, de akár jegyszedőként is számíthatnak rá. Kisebb adományokkal is támogatja a csapatot, gyakran az összetartó vacsorák költségeit állja, legutóbb megkülönböztető mezeket vásárolt a klub számára.

Ivanovics Imre, ahogy arról a rendszáma is tanúskodik, Windsorban (a háttérben Detroit) is DAC-drukker maradt.

„Nádorvárosban születtem és éltem 1981-ig. Fiatalon játszottam a DAC serdülőcsapatában, egy évig az ifiben is, de már emlékezetem óta jártunk édesapámmal és nagybátyáimmal DAC-meccsekre, még a mai kórház területén lévő régi pályára is. Sokszor a vidéki meccsekről mi „vittük” a friss eredményt a Pintér-borozóba. Édesanyám mindig tudta, hány órakor lesz vasárnap a meccs, mert bizony „ütközés” esetén a bajnoki élvezett elsőbbséget a vasárnapi ebéd kárára. A kivándorlást megelőző utolsó nagy DAC-élményem a kupamenetelés volt: a ZTE legyőzése előtt még én is takarítottam a havat a pályáról. Amikor húsz év után először hazatértem, azt kértem édesapámtól, hogy menjünk ki a DAC-pályára.”

A klub rendezvénye miatt újra tervezte az idei hazalátogatást. „Március végén utaztunk volna haza a feleségemmel, de amikor meghallottuk, hogy tizenötödikén, többéves kihagyás után újra megrendezik a DAC-bált, azonnal áttetettük a repjegyeinket egy korábbi járatra, hogy mindenképpen ott lehessünk a jeles eseményen.”

Gálázik a DAC

Gálaestet tart a fennállásának 112. évfordulóját ünneplő győri DAC. A nádorvárosi egyesület március 15-én a győri Kristály étterembe várja az érdeklődőket. A gálán díjazzák az egyesület több legendás játékosát, s lesz tombola is, melynek fődíja egy kétszemélyes dubaji utazás. A belépőkkel a DAC felnőttcsapatát támogatják a résztvevők. Jegyek a 20/275-7257-es telefonszámon kaphatók.