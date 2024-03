Lezárult az Andersen Liga alapszakasza. Az utolsó fordulóra is maradt bőven izgalom, hiszen az első helyezett, valamint az utolsó negyeddöntős csapat kiléte is csak most dőlt el. Az UNI Győr ETO HC és a Lehel HC is nyert az utolsó körben, így mindketten 50 ponttal végeztek, jobb egymás elleni eredményének köszönhetően az első helyezést a győriek szerezték meg. Az utolsó kiadó negyeddöntős helyért három együttes is harcban volt. A forduló előtt nyolcadik Óbuda 2–0-ra és 3–2-re is vezetett Szegeden, majd az utolsó harmadra háromgólos hátrányból egyenlített, ám végül a győztes találatot a hazaiak szerezték meg. A nyolcadik helyről így a Dél-Budai HC és a Worm Angels csatája döntött: a vendégek 4–2-re győztek, ezzel bejutottak a rájátszásba.

A playoffban az ETO HC a tavalyi döntős Worm Angelsszel, a Lehel az újonc Vasassal, a DAB-ASP az FTC-vel, a címvédő MAC Ikonok a Goodwill Pharma Szegeddel játszik. A negyeddöntő tervezett játéknapjai: március 9., 16. és 20. A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, ahogy az elődöntőben is két siker kell a továbbjutáshoz. A fináléban már három győzelemre lesz szükség a bajnoki címhez.

Az alapszakaszban 1074 gól született (egy mérkőzés eredménye versenyirodai határozattal dőlt el), így ez 9,85-ös átlagnak felel meg. A gólgazdag és szórakoztató játékra pedig a közönség is vevő volt: Győrben, Jászberényben és Szegeden is rendre több száz néző gyűlt össze a meccseken. A gólkirály Karda Norbert (28 gól), a pontkirály pedig Grigorii Popov (57 pont) lett, mindketten a Lehelt erősítik, de büszke lehet 17 meccsen elért 50 pontjára a DAB-os Bogdan Zorin, illetve 18 találkozón gyűjtött 49 pontjára a győri Madácsi Benedek is. Ebben az idényben is volt olyan játékos, akit az Andersenben mutatott teljesítménye után hívtak az Erste Ligába: az óbudai Hrabák Mikes Milán hat meccsen kapott lehetőséget a FEHA19-ben.

"A magyar jégkorongsport fejlődése érdekében szükség van az Andersen Ligára, vagyis egy jól működő másodosztályra. Márpedig az alapszakasz lezárása után egyértelműen kijelenthető, hogy ez a liga jól működik: a lebonyolítás professzionális, a játék színvonala emelkedik és újabb egyesületek tervezik csatlakozásukat. Örvendetes, hogy a Vasasnak újra van felnőttcsapata, ami az Andersen Liga indulása nélkül valószínűleg nem lenne így. Öröm látni azt is, hogy vannak vidéki fellegváraink, hiszen Szegeden, Győrben, Dunaújvárosban és Jászberényben izgalmas mérkőzéseket vívnak egymással a csapatok, a legtöbb esetben kimagasló nézőszám mellett. Ami a jövőt illeti, szeretnénk tovább bővíteni a mezőnyt, és az Erste Ligával való együttműködést is szorosabbra szeretnénk fűzni, főként az első osztályú egyesületek farmcsapatainak formalizált megjelenését illetően” – mondta Radnai Károly, az névadó Andersen ügyvezető partnere.