Ez a két meccs igazából nem osztott, nem szorzott már, hiszen az előtte játszott 11 fordulót hibátlanul zárták a győriek, ezzel pedig bebiztosították a csoportelsőségüket.

A nagyobbik baj, hogy már a bajnokságban is két vereséggel állnak a győri lányok, és a bajnoki arany megszerzésére önerőből már nincs esélyük, ahhoz, hogy megvédhesse címét az együttes, már az előtte lévő csapatok botlására is szükség van, sőt, az ezüstéremhez szerdán mindenképpen le kell győzniük a Motherson Mosonmagyaróvárt, és lehetőleg négy vagy több góllal, hiszen a szezon elején a megyei rivális otthonában 33–30-ra kapott ki az Audi-ETO. Novemberben a Ferencváros is két vállra fektette Oftedalékat (28–22), vagyis a szezonban már a harmadik magyar csapat tréfálta meg a győrieket.

Idegenbeli vereségek

Elég sokat kellett visszalapozni az archívumokban, hogy megtaláljuk, mikor kapott ki három magyar csapattól az ETO. Nos, a 2006/07-es szezonban történt meg utoljára ez a „csúfság”. Akkor a bajnoki alapszakaszban – 22 mérkőzésből állt – az FTC (2006. november 8., 26–28), a Cornexi (2007. január 24., 23–24) és a Dunaferr (2007. január 31., 30–33) vendégeként is kikapott a Róth Kálmán irányította győri csapat. Majd jött a rájátszás, ahova éppen ez a négy csapat került be, itt 2007. május 11-én a Cornexi újfent legyőzte Székesfehérváron a győri lányokat (26–31), majd jött május 27-én az FTC elleni népligeti összecsapás, ahol a legvégén Katarina Mraviková – akiről addigra már lehetett tudni, hogy a következő szezont Győrben kezdi – belőtte a Fradi győzelmét és egyben bajnoki címét jelentő találatot, egy gólra még utána fel tudott jönni az ETO, de az egyenlítés elmaradt (36–37).