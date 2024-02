Gyurka János: – Szeretnék gratulálni a Ferencváros Bajnokok Ligája továbbjutásához. Nem kezdtünk jól, főként a védekezésünk nem állt össze. Középen sok gólt kaptunk, de tudtunk javítani. Az elmúlt mérkőzések után kicsit még keressük magukat. Óriásit küzdöttünk, erre most sem lehetett panasz. Az FTC védekezése nem csak nekünk, más csapatoknak is problémát okozott. A második félidőben védekezésben és támadásban is jobbak voltunk. Sajnálom a végjátékot, mert ott több hibát is vétettünk, de dicsérni kell Böde-Bíró Blankát is. Az FTC ekkor már lassította a játékot, kár, hogy ott kimaradt néhány lehetőségünk, mert akkor még izgalmasabb lehetett volna a hajrá. Büszke vagyok a lányokra, és ez az út további sikereket hozhat. Építjük tovább a csapatot, és készülünk a Magyar Kupára és az Európa Liga negyeddöntőjére.

Allan Heine: – Jó volt nézni ezt a mérkőzést. Most is magas szinten játszott a Mosonmagyaróvár, ahogy az egész szezonban. A védekezésünk nagyon kellett a sikerhez. A nézők kiváló, Bajnokok Ligája-szintű kézilabdát, technikailag és taktikai szempontból is remek találkozót láthattak. Nagyon boldog vagyok a győzelem után.

Lancz Barbora: – Végig harcoltuk a mérkőzést, de sajnos az elején több hibát vétettünk védekezésben. Ez a találkozó tovább építette a csapatot, hiszen több pozitívumot is ki lehet emelni belőle.

Emily Bölk: – Nagyon örülök, hogy nyertünk. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. Az óvári csarnokban mindig nagyon jó hangulat szokott lenni, most is magas hőfokú meccset játszottunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy nyertünk, és fontos két pontot szereztünk. Most egy kis pihenés jön, majd újult erővel vágunk neki a folytatásnak.