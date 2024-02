Rosszul sikerült a Kozármisleny elleni mérkőzés – néhány másikkal egyetemben – az ETO számára, és az 1–0-ás vereséget követően kimondva-kimondatlanul a győri csapatnál edzőcserét várt a média és a közvélemény jelentős része.Informálisan már nevek is napvilágot láttak az utódlást illetően. Elsősorban Kuznyecov Szergej, Máté Csaba vagy az egyes szurkolók részéről nosztalgiával emlegetett Pintér Attila.

A Győrben élő Pintér vezetőedzőként csaknem 11 évvel ezelőtt bajnoki címet és Szuperkupát nyert az ETO-val, a Magyar Kupában pedig ezüst- érmet szerzett. Az 57 éves szakember elmondta: jóleső érzéssel tölti el, hogy a győriek, az ETO-t szerető szurkolók ennyi idő távlatából is jó szívvel emlékeznek a sikerekre és az ő munkájára.

A hétfő azonban nem hozott változást, ebből már arra lehetett következtetni, minden marad a régiben.

A Kisalföld információi szerint a klubot működtető gazdasági társaság vezetése úgy döntött, Antonio Munoz folytathatja a munkát a csapat élén, és vele készülnek a jövő hétfői, Nyíregyháza elleni csúcsrangadóra is.

Az NB II 21. fordulójának zárómérkőzésén a Vasas 4–1-re legyőzte a vendég Pécsi MFC csapatát. Az angyalföldieknél Tóth Milán mesterhármast ért el, majd a negyedik találatnál gólpasszt adott Bakti Balázsnak. A mecsekaljai együttes a hajrában szerezte a becsületgólját egy megpattanó lövésből, a Győrből kölcsönvett Lacza Alex révén.

Sikerével a fővárosi együttes két pontra csökkentette a hátrányát a már feljutást érő, második helyen álló ETO-val szemben, amely hétfőn este a listavezető Nyíregyházát fogadja a csúcsrangadón.

A zöld-fehéreknél a Kozármislenyben megsérült és lecserélt román védő, Dejan Boldor sérülése – a klubtól kapott információ szerint – nem súlyos, az utolsó felkészülési meccsen megsérült brazil Riquelme viszont valószínű, hosszú ideig nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére.

A bajnokság állása



1. Nyíregyháza 21 15 5 1 47 - 17 50 2. ETO 21 13 3 5 39 - 24 42 3. Vasas 21 11 7 3 49 - 21 40 4. Kozármisleny 21 10 6 5 37 - 24 36 5. Szeged 21 8 11 2 21 - 15 35 6. Gyirmót 21 7 10 4 27 - 23 31 7. K.-barcika 21 7 8 6 24 - 24 29 8. Soroksár 21 7 6 8 22 - 24 27 9. Honvéd 21 6 9 6 24 - 25 27 10. PMFC 21 6 8 7 10 - 19 26 11. Csákvár 21 6 6 9 24 - 30 24 12. Haladás 21 5 9 7 27 - 32 24 13. Ajka 21 7 2 12 19 - 24 23 14. Budafok 21 6 5 10 21 - 28 23 15. BVSC 21 6 5 10 16 - 27 23 16. Siófok 21 5 5 11 22 - 37 20 17. Tiszakécske 21 3 9 9 19 - 27 18 18. M.-óvár 21 2 4 15 16 - 43 10