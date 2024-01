A Sopron Basketre is kemény csata vár, hiszen a még hibátlan DVTK otthonában szerepelnek. A miskolciak a hét közepén váratlanul nagy különbséggel maradtak alul a lengyelországi Euroliga-mérkőzésen. Ami még meglepő volt, hogy mindössze 37 pontot dobtak Völgyi Péter tanítványai. Ebben nyilván az is benne volt, hogy Darcee Garbin nem állhatott rendelkezésre, és várhatóan most vasárnap sem játszik. Sopronban egyébként a közelmúltban simán győzött a DVTK

A soproniak legutóbb magabiztosan verték a TFSE-MTK-t, melytől az őszi nyitófordulóban kikaptak. GáspárDávid vezetőedző akkor elmondta: sokat dolgoztak ez előző időszakban azért, hogy támadásban és védekezésben is előbbre tudjanak lépni.

„Bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken is hasonló játékkal tudunk előállni” – tette hozzá a szakember.