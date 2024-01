NKA Universitas Pécs–Sopron KC 89–83 (23–13, 20–22, 23–22, 23–26)

Pécs, NB I-es férfimérkőzés, 1000 néző. V.: Benczur, Nagy V., Farkas G.

Pécs: Kerpel-Fronius 5, KOVÁCS P. 19/12, Scherer 8/6, Magnjafic 14/3, DURMO 11. Cs.: Walker 8, NIKOLICS 20, Lados, Herger, 4 Benke. Edző: Goran Tadics.

Sopron: NICHOLS 24/12, Meszlényi, Griffin 12/12, DA SILVA 18/3, Molnár 4. Cs.: Csendes 5/3, Mathis 10/6, Sidibe 6, Sitku 2, Fazekas 2. Edző: Gasper Potocnik.

Scherer és Da Silva váltott triplát a meccs elején. Kevés volt a kosár, nagy a küzdelem. A szakasz közepén az SKC palánkja alatt több lepattanót is visszaszerző hazaiak hat ponttal elléptek. Hiába szerzett kosarat Molnár, a Pécs átrohant az elég enervált SKC-n, 17–8-as hazai vezetésnél Potocnik időt kért, és emelt hangon próbálta "felrázni" tanítványait. Kevés sikerrel, az olló ugyanis tovább "nyílt", 21–8-ra elhúztak a hazaiak. A negyed végén mindkét csapat sokat hibázott, Nichols viszont bedobta a büntetőit, tízpontos hazai vezetéssel zárult a szakasz.

A második etapot alacsony szerkezetben, igen határozott, kemény védekezéssel kezdve hat pontra feljött az SKC. Hazai időkérés, majd két gyors pécsi kosár következett, újból kénytelen volt időt kérni a soproni szakvezetés. Ez most hatott, Csendes, majd Griffin is triplát dobott, négy pontra feljöttek a szakasz közepén a soproniak. A felzárkózás azonban a jelek szerint sokat kivett a vendégekből, védekezésben és támadásban többször is hibáztak, és a Pécs tíz pont fölötti előnyhöz jutott. A félidő végén Da Silva és Nichols jóvoltából tíz ponton belülre kerültek a vendégek.

Szünet után váltva estek a kosarak, tartotta öt és tíz pont közötti előnyét a Pécs, sőt, a vendégek hibáit büntetve a szakasz hajrájában volt már 13 pont is a különbség. A harmadik negyed Griffin videózás után megadott hármasával zárult, amellyel kilenc pontra zárkózott fel a Sopron. Ez hatalmas lendületet adott a vendégeknek, akik Nichols két és Mathis egy triplájára építve 13–4-gyel kezdve a szakaszt ledolgozta hátrányukat. Sőt, előbbi újabb távoli kosara után a szakasz derekához közeledve át is vette a vezetést az SKC. Eladott, elvesztett soproni labdákból hárompontos előnyt szerzett a Pécs. Nichols úgy szerzett labdát, hogy Potocnikon keresztül videózást kért, Da Silva pedig egy pontra hozta fel a vendégeket, de fordítani nem tudott az SKC a végjátékban higgadtabb, jól büntetőző pécsiek ellen, akik így megszakították a soproni gárda hatmeccses győzelmi sorozatát.