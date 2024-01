Sopron Basket–Vasas Akadémia 95–35 (29–14, 29–2, 17–8, 20–11)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 500 néző. V.: Jakab, dr. Németh P., Gruber.

Sopron: TURNER 7/3, Fegyverneky 2, SITKU 15/3, BROOKS 11/3, MOMPREMIER 12.. Cs.: VARGA A. 16/6, Papp K. 9, BÖRÖNDY 14/6, Kókai 3, Jevtovics 6. Edző: Gáspár Dávid.

Vasas: Taylor 4, Allen 4, Gelei 4, Madar E. 6, Salamon. Cs.: JÁHNI 11/3, Tóth O. 1, Boros 2, Szerencsés 2, Kádár, Budácsik. Edző: Milos Pavlovics.

Lendületes, gyors, pontos játékkal kezdve nem egészen másfél perc alatt 7–2-es vezetésre tett szert a Sopron. A folytatásban is a címvédő akarata érvényesült, a nyitószakasz derekán Siktu és Brooks vezérletével már 15 pontos előnye (20–5) volt a nagy kedvvel, jól játszó hazai csapatnak. A szakasz második felében elsősorban Jáhni jóvoltából kiegyenlítetté tette a játékot a Vasas.

A második etapot is remek játékkal kezdte az ellenfelén valósággal "átrohanó" Sopron, amely egy 15–2-es bő 6 perccel közel 30 pontosra növelte előnyét. Nem vett vissza a tempóból a hazai együttes, amely Mompremier és Varga jóvoltából szünetig 40 pont fölötti előnyre tett szert, egy félidő alatt eldöntve a találkozót. A második félidő már csak formalitás volt, de ebben is fölényben játszott, és végül kerek 60 pontos győzelmet aratott a címvédő.

Gáspár Dávid: – Gratulálok a csapatomnak! Az egész héten kemény edzések voltak és a mérkőzést is koncentráltan játszottuk le, örülök a győzelemnek. Minden játékos, aki pályára lépett, jól teljesített. Abszolút elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel. Lehet, hogy a Vasas nem az igazi arcát mutatta, de nagyon komolyan készültünk is ellenük. Biztos, hogy sokkal jobb játékra képesek, az eddigi játékuk is ezt mutatta. Mi ezen mentén készültünk, és örülök, hogy a játékosok is ezen vonal mentén teljesítettek. Sok sikert kívánok nekik a későbbiekre, és köszönjük szurkolóinknak a buzdítást.