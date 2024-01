Felemásan sikerült az ősz a Gyirmót FC Győr számára. Az NB II-ben szereplő kék-sárgák rendkívül rosszul rajtoltak, nyolc fordulón át nyeretlenek maradtak, majd az edzőcsere után – Tamási Zsolt vezetőedzővel – az idény második felében már sokkal jobban szerepeltek. Végül a nyolcadik helyen fejezték be az őszt, egy sikeresnek gondolt téli felkészüléssel innen szeretnének előbbre lépni.

„A felkészülés milyenségét –mint minden esetben – nyilván az eredményeink döntik majd el. Ha a kívánalmaknak megfelelően szerepelünk, akkor jól sikerült – kezdi Tamási Zsolt, a Gyirmót FC Győr vezetőedzője. – Hazai környezetben végeztük a tervezett munkát. Mi is küzdöttünk a mínuszokkal, ezért többnyire műfüvön tartottuk az edzéseinket. A felkészülési mérkőzéseinken mutatott teljesítményünkkel nagyjából elégedett vagyok – egy félidő kivételével. A Lafnitz elleni negyvenöt percet nem tudom hova tenni, nem is akarunk foglalkozni vele a továbbiakban.”

A játékoskeretben egy változás történt a szünetben, Pethő Bence Kazincbarcikára távozott, helyette egy másik csatár, Molnár János érkezett az ESMTK-tól.

„Pethővel közös megegyezéssel bontottunk szerződést – folytatja a vezetőedző. – Molnár játékát régóta figyeltük, az előző csapatában rendkívül gólerős volt, bízunk benne, hogy ezt a szériát folytatni tudja nálunk is. A támadószekcióba még egy további erősítést tervezünk a téli időszakban.” Az elmúlt idényben és a felkészülési mérkőzéseken egyre nagyobb szerep jut a saját nevelésű játékosoknak is.

„Ez egy teljesen tudatos vállalás a részünkről – említi Tamási Zsolt.

– A célunk az, hogy a fiataljaink közül minél többen gyűjtsék a játékperceket és szerezzenek NB II-es tapasztalatot. Itt nőttek fel, valószínű, jobban magukénak is érzik az egyesületet. Heten velünk készültek most is, közülük az ősszel már többször lehetőséget kapó Lányi Bencére nagyobb feladat várhat a tavaszi idényben.”

A Gyirmót számára keménynek ígérkezik a február, a csapat öt meccset vív egy hónap alatt.

Az ETO elleni, tavalyról elhalasztott városi derbivel együtt ötször lépünk pályára. A mi őszi példánk is mutatja, hogy a bajnokságban milyen fontos a jó rajt, erre készülünk most mi is. Bízunk benne, hogy minél több pontot tudunk szerezni, ez jelentősen meghatározhatja a továbbiakat. A játékoskeretben senkit nem kell különösebben motiválni, igazi sportemberek alkotják a csapatot. Mindenki tudja a kötelességét

– mondja végül Tamási Zsolt.

A Gyirmótnál az élmezőnyhöz zárkózás, az első hatba kerülés a cél a bajnokság végére.

Molnár Jánostól gólokat várnak Gyirmóton. Fotó: gyirmotfc.hu