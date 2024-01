Az Iváncsik név jól cseng a kézilabdában. Iváncsik Mihály vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik jobbszélső volt, a fiai, Gergő és Tamás is a válogatottságig vitték. Az Iváncsik testvérek 2012-es Eb-szereplése után tizenkét évvel egy újabb testvér-, ráadásul ikerpár követelt magának helyet a felnőtt válogatottban a kontinenstornán. Folytatva a kisalföldi „hagyományokat”, a győri születésű Krakovszki Bence és Zsolt az Iváncsik testvérpár után szerepelhet az Eb-n.

– Kiskoromban nem volt nehéz példaképet találni magunknak. Iváncsik Gergő és Tamás is győri. Ha most kívánhatnék valamit, az lenne, hogy mi is olyan szintre jussunk el a testvéremmel, mint ők – mondta a fejpánttal játszó 21 éves jobbszélső.

Az egykor Krakovszki Zsolt posztján játszó Iváncsik Gergő kedveli a fiatal utódok játékát.

– Ha töretlen marad a fejlődésük, remélem, egy napon majd az Iváncsik testvérek egykori klubjában, a Veszprémben is együtt szerepelhetnek – fogalmazott Iváncsik Gergő.