Ulrik Kirkely és Szöllősi-Schatzl Nadine előzetesen elmondta, hogy a két pont megszerzése a legfőbb cél a montenegrói együttessel szemben.

„Podgoricában sosem a legkönnyebb játszani. A csapatukat olyasfajta küzdőszellem jellemzi, amely nem engedi meg, hogy a koncentrációnk ne legyen a maximumon a hatvan perc alatt. A Buducnost kerete az elmúlt években ugyan kicserélődött, a sok tehetséges fiatal játékos mellett tapasztalt kézilabdázókkal rendelkeznek. Célunk egyértelmű, szeretnénk megszerezni az újabb két pontot” – mondta Ulrik Kirkely vezetőedző.

„Számításba vettük, hogy a győzelemmel megszerezhetjük a csoportelsőséget. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a hátralévő találkozókon nem szeretnénk nyerni. Szerintem mindenki kellően motivált a Buducnost elleni összecsapást megelőzően. Ezúttal a megszokottnál később, este nyolc órakor játszunk, de már nagyon várjuk a meccset” – nyilatkozta Szöllősi-Schatzl Nadine.

Az ETO és a Buducnost őszi mérkőzésén magabiztos zöld-fehér diadal született (37–19). Azon a találkozón Ana Gros 9, Estelle Nze Minko pedig 8 találatot szerzett. Sandra Toft pedig remekelt a kapuban, hiszen 53 százalékos hatékonysággal védett októberben.

Amennyiben a Győri Audi ETO KC ezúttal is legyőzi a Buducnostot, függetlenül a DVSC–Odense összecsapás alakulásától, csoportelsőként biztosítja helyét a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A zöld-fehérek sikere egyben azt is jelentheti, hogy a Debrecen is továbbjut, és játszhat majd a legjobb nyolc közé jutásért.