Szombat délelőtt a magyar női U19-es válogatott Győrújfalun az új műfüves pályán fogadta a cseheket.

Nem így terveztük az avatást, de utólag nem bánjuk, hogy ily módon sikerült - mondja Nagy Imre Attila, a község polgármestere. - Gyirmóton rendezték volna a meccset, ám a zord időjárás és a megyei válogatottak tornája miatt gyorsan új helyszínt kellett keresni a szervezőknek. Köszönjük az MLSZ-nek, hogy ránk esett a választás. Klubunk vezetőinek három óra állt a rendelkezésére, hogy egy válogatott mérkőzésnek a lehető legmagasabb színvonalon otthont adhassunk. Annyira új a pálya, hogy a helyi gyerekek is eddig csak egyszer edzettek rajta és a világítás tesztelése sem fejeződött be. Örülünk, hogy jól vizsgáztunk és ezzel a meccsel beírtuk magunkat a magyar labdarúgás krónikájába.

A két csapat előző mérkőzését Gyirmóton 3-1-re nyerték a vendégek, Győrújfalun pedig 2-0-as cseh győzelem született. A csapatban az ETO két játékosa, Kern Fanni és Petrovics Petra is lehetőséget kapott.

Magyarország-Csehország 0-2 (0-0)

Magyarország: Pongrácz Ágnes - László Henrietta (Tuza Petra, 46.), Fehértói Dorina, Németh Adél (Harmat Sára, 46.), Pintér Tekla (Helmeczi Petra, 60.) - Kern Fanni, Szarvas Sára (Murár Viktória, 60.), Vincze Borbála (Novák Luca, 46.), Nagy Lili (Futaki Fruzsina, 80.) - Sipőcz Virág (Petrovics Petra, 60.), Nagy Nikolett.

Az első félidőt kiegyenlített mezőnyjáték jellemezte, egy pár veszélyesebb cseh helyzettel. Válogatottunk támadásaiból hiányzott a magabiztosság, akadt pár jó indítás, de többnyire befejezetlen támadásokat láthattunk. A 20. perc környékén Vincze Borbála lőtt kapura a tizenhatoson kívülről, ám a labda a vendég kapus ölébe hullott.

A szünetben Szarvas Alexandra szövetségi edző három tervezett cserét hajtott végre, figyelve a játékosok terhelésére. A játék képe az első félidőhöz képest hasonlóan alakult a folytatásban is, de a 68. percben a cseh válogatott megszerezte a vezetést, melyet hét perc múlva meg tudott duplázni (0-2). A 77. percben egy baloldali beadás után Petrovics Petra veszélyeztette a cseh kaput. Nem sokkal később ismét helyzetbe kerültünk, a kapusunk előre rúgott labdája óriási ziccerbe hozta Nagy Nikolettet, akinek viszont nem sikerült élnie a lehetőséggel. A pár perces hosszabbításban nem született több gól, így válogatottunk 2-0-ra elveszítette a mérkőzést.

- Két hasonló mérkőzést játszottunk, játékban jobbak voltunk ma is, de még mindig hiányoznak a betörések a tizenhatoson belülre, ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Az elmúlt napokban azon dolgoztunk, hogy a mélységi beindulásokat hatékonyabbá tegyük a mai mérkőzésre, mert az első mérkőzésen ez nagyon hiányzott. Valamilyen szinten sikerült is előre lépnünk ebben, ahogyan azt a mai mérkőzésen is láthattuk, de természetesen még mindig van miben fejlődnünk. A labdakihozatalokat ma is megoldottuk, szinte mindig találtunk megoldást. A focit viszont gólra játsszák, így sajnos, ha nem tudunk betörni a tizenhatoson belülre, akkor nyilván nem leszünk eredményesek, a távoli lövéseink pedig veszélytelenek voltak az ellenfél kapujára. Védekezésben a játék nagyobb részében helyt álltunk. Ezúttal is pontrúgásból, azaz szögletből kaptunk gólt. A tizenhatoson belüli védekezésünk nincs olyan szinten, amit a nemzetközi szint megkövetel, a februári edzőtáborban ebben is fejlődnünk kell - nyilatkozta Szarvas Alexandra szövetségi edző a mérkőzés után.

Sorsdöntő mérkőzés Albánia ellen

Szeptemberben Albánia ellen debütáltunk a Nemzetek Ligájában, és kedden ellenük is zárjuk a csoportkör küzdelmeit. Női A-válogatottunk kedden 19 órakor lép pályára az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A csapatunk jelenleg a harmadik helyen áll csoportjában, a második helyezett északírek mögött két ponttal vagyunk lemaradva, így még jó esély van arra, hogy mi végezzünk a második helyen. Erre abban az esetben kerül sor, ha a keddi mérkőzést megnyerjük Albánia ellen, a csoportot hibátlan mérleggel vezető Írország pedig győzelmet arat az északírek elleni mérkőzésen. Eddig egy mérkőzést megnyertünk, kettőn döntetlent játszottunk, az írek elleni két találkozót pedig elveszítettük.

Az Albánia elleni szeptemberi összecsapás 1-1-es döntetlenre végződött, ellenfelünk azóta nem szerzett pontot a csoportban. A mieink múlt pénteken szoros meccset játszottak az írekkel, de egy öngóllal 1-0-ra elvesztettük a dublini találkozót.

A csoportban elért helyezésnek komoly jelentősége van, hiszen ha a második helyen zárunk, tavasszal a Nemzetek Ligája "A" divíziójába jutásért játszunk osztályozót a legmagasabb osztály egyik harmadik helyezettjével, ha viszont csak a harmadik helyen fejezzük be a csoportküzdelmeket, akkor a "C" divízió egy második helyezettje lehet az ellenfél a bennmaradásért.

Csiszár Henrietta, a válogatott csapatkapitánya elmondta: a csapat a második hely megszerzését tűzte ki célként, és ennek megfelelően kizárólag győzelemben gondolkozik az albánok ellen.

– A második hely megszerzését tűztük ki célként, ehhez elengedhetetlen a győzelem az albánok ellen, és a csoport másik mérkőzésének is számunkra kedvezően kell alakulnia – fogalmazott a csapatkapitány. – Természetesen csak a saját mérkőzésünkkel, a saját játékunkkal foglalkozunk, és mindent megteszünk a három pont megszerzéséért. Jó hír, hogy a keretből mindenki egészséges, így a legerősebb összeállításban állhatunk fel kedden, de nagy szükség lesz a szurkolók támogatására is, remélem, a hideg idő ellenére minél többen kilátogatnak a Hidegkuti-stadionba.

Az ETO-ból hét játékos tagja a magyar keretnek.

A mai találkozó 19 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, a mérkőzésre szóló jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon lehet megvásárolni 1500 forintos egységáron. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.