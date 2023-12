„Egy roppant veszélyes, ugyanakkor elég kétarcú, szeszélyes riválist látunk vendégül. Tud extrán, kiemelkedően jól, ugyanakkor relatíve gyengén is teljesíteni. Csapatunk mindenesetre úgy készül, hogy mutassa bármely arcát is az OSE, le tudja győzni. Az edzéseken kemény és jó munkát végeztek csapatunk játékosai, úgy érzem, folyamatosan fejlődik a társaság, és remélem, hogy ezt a pályán is bebizonyítják. Nagyon bízom benne, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre, mert nagy szükségük lesz a srácoknak a lelátóról érkező buzdításra, biztatásra” – emelte ki a találkozó kapcsán Gasper Potocnik, az SKC szlovén szakvezetője.