A Gyirmót FC Győr szép tervekkel, új szakmai stábbal kezdte a Merkantil Bank Liga, NB II jelenlegi sorozatát. Csizmadia Csaba személyében a klub volt játékosát szerződtették vezetőedzőnek. A bajnoki rajt nem sikerült a kék-sárgáknak, hazai pályán veszítették el a győri derbit az ETO-val szemben, és a várt jó eredmények később is sokáig elmaradtak. A klubhoz közel állók szerint a szakmai munka minőségével nem volt gond, ám nyolc forduló eltelte után is győzelem nélkül állt a Gyirmót, öt döntetlen és három vereség volt a mérlege.

A tulajdonosok ekkor a váltás mellett döntöttek, és december végéig Tamási Zsolt szakmai igazgatót bízták meg az NB II-es csapat vezetésével is.

Az új impulzus mindjárt sikert hozott, a Gyirmót hazai pályán 2–1-re legyőzte az Ajkát, és ez további lendületet adott a csapatnak. Sorrendben négy győzelmet aratott, majd két góllal vezetett Kozármislenyben és hazai pályán a Nyíregyháza ellen is, onnan lett döntetlen, illetve vereség a vége.

A tiszakécskei bravúros győzelem mellett két iksszel fejezték be az idei évadot, mert a győri rivális elleni „visszavágó” a rossz pályaviszonyok miatt elmaradt.

A Gyirmót a 8. helyen telel, esetleges ETO elleni győzelmével azonban előreléphet majd a hatodikra. Tamási Zsolttal 5 győzelem, 3 döntetlen és 1 vereség sorakozik a listán, az eredményesség mellett sikerült stabilizálni a gárda játékát.

A hazai és az idegenbeli mutatók is a középmezőny derekára pozicionálják a csapatot, a Szeged mögött a Kazincbarcikával holtversenyben a második legtöbb döntetlent játszotta a mezőnyben.

A házi góllövőlistát Medgyes Zoltán vezeti 6 találattal, Soltész Dominik 5, Madarász Márk pedig 4 góllal követi őt az élcsoportban. Összesen kilenc játékos vette be a kaput. Érdekesség, hogy a támadóként szereplő Pethő Bence lőtt gól nélkül maradt, de Adamcsek Máté is csak egyszer volt eredményes.

Tamási Zsolttal eredményes volt a Gyirmót, ezért könnyen elképzelhető, hogy a csapat vele kezdi meg a tavaszt is a bajnoki folytatásban. A még jobb teljesítmény eléréséhez néhány minőségi igazolással valószínű, meg kell majd erősíteni a játékoskeretet.