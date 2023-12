Szegeden a Zengő Alföld 34. Kék Mókus-kupa utolsó napján egy rangos gálameccset is rendeznek - írja a delmagyar.hu.

Az egyik oldalon Király Gábor – Fehér Csaba, Juhász Roland, Vanczák Vilmos, Torghelle Sándor, Priskin Tamás, a kispadon Csoboth Kevin, Kecskés Ákos, Tököli Attila, Czvitkovics Péter, Feczesin Róbert, Lázok János, Guzmics Richárd, Véber György, míg a másik oldalon Tombácz Róbert – Makra Zsolt, Völgyi Dániel, Zsótér Donát, Hrepka Ádám, Szabics Imre, a kispadon pedig Vágó Levente, Batik Bence, Germán Tamás, Csúri Csaba, Bernát Péter, Dóra János, Magyar György, Puskás Csaba, Halász Krisztián, Dénes Zsolt, Tóth Attila, Podonyi Norbert, Bány Tamás.

Akár így is felállhat a két csapat a Zengő Alföld 34. Kék Mókus-kupa december 27-én rendezendő utolsó napján a gálamérkőzésen – főleg hogy ha a két csapatvezető, a korábbi világválogatott Détári Lajos és az NB I-es Kecskemét szegedi származású sportigazgatója, Tóth Ákos is így gondolja majd.

A névsor veretes: Király például 108-szor, Juhász 95-ször, Vanczák 79-szeres, Priskin 63-szor, Fehér 41-szer, Torghelle 42-szer viselte a magyar válogatott mezét, Csoboth Szegeden is futballozott, mielőtt Újpestre kerül, onnan lett válogatott, míg a másik oldalon jelenlegi NB I.-esek mellett korábbi első osztályú játékosok is vállalták a részvételt. A mérkőzés 17.30-kor kezdődik, és a névsor alapján érdemes lesz kilátogatni a Magyar Válogatott és a Szeged All Star.

A két csapat keretéből Priskin Tamás, Véber György, Lázok János, Makra Zsolt és Völgyi Dániel is volt az ETO labdarúgója.