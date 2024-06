Hozzátette:

A lóerőkhöz tapasztalat is szükséges, ezért is hívtunk profikat. Motoros oktatóink mellett olyan motoros rendőröket, akik minden nap a forgalomban részt vesznek. A rendezvény ideje alatt folyamatos segítő jellegű oktatás, motorostréning várta a motorosokat, akik aztán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat.

Mészáros Tibor szerint egyre népszerűbb a motorozás, és megjegyezte, hogy a jelen rendezvényre is sokan új járgányokkal érkeztek.

A programon bűnmegelőzésről is szó volt, közúti elsősegélynyújtás bemutatót tartottak, a Mosonmagyaróvári Tűzoltóság mellett önkéntes lánglovagok is bekapcsolódtak, tehergépkocsi és autóbusz vezetésére alkalmas szimulátort lehetett vezetni, volt Kresz teszt felmérő, de a gyerekek is quadozhattak.

A résztvevők között értékes nyereményeket és ajándékokat sorsoltak ki, a főnyeremény egy ingyenes jogosítvány volt.