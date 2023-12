ZVVZ USK Praha–SERCO UNI Győr 75–71 (14–19, 25–12, 20–24, 16–16)

Prága, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 10. forduló. V.: Teixeira (portugál), Smiljanic (szerb), Radinovic (montenegrói).

ZVVZ USK Praha: Oblak 9/3, Ayayi 4, Conde 9, Voracková 5/3, MAGBEGOR 18/6. Cs.: HOF 21, Vyoralová 9/3, Andelová. Edző: Natalia Hejková.

SERCO UNI Győr: SLOCUM 16/12, Dubei 6/6, Bach, CARLETON 16/9, GOREE 14/3. Cs.: DOMBAI 9/3, Török Á. 7/6, Ruff-Nagy D. 3/3, Hegedűs. Edző: Cziczás László.

Remekül kezdték a mérkőzést a vendégek, Slocum triplája egy 8–2-es roham nyitányát jelentette. A folytatásban megmaradt a lendület, 11–4 után tudott közelíteni a csoportelső cseh bajnok, de 10–11 után ismét nőtt a vendégelőny, a negyed végéig kitartott ez a különbség (14–19). A második tíz perc elején nyolc pont is volt a győri előny, de aztán a Praha elkezdett felzárkózni, a szakasz közepén Voracková triplájával először vezetett a házigazda (26–25). A hosszabb győri kosárcsendet Goree büntetője törte meg (28–26). A félidő hajrájában a házigazdák felé nyílt az olló, 34–26 is volt már a javukra, húsz perc után is nyolc pont volt a differencia (39–31).

A második játékrészben hullámzott a játék, hol kisebb, hol nagyobb volt a két csapat közötti különbség. A csehek 47–39-es vezetését követően feljöttek Törökék két pontra (49–47), és bár megint újítottak Natalia Hejková tanítványai, amire újfent volt válasz, így a zárófelvonás előtt mindössze négy pont hátrányban voltak a zöld-fehérek (59–55). Ebben is hasonló volt a forgatókönyv, többször közelítettek a vendégek ellenfelükhöz, akik azonban mindig visszaverték az újabb rohamot. A hajrá 73–65-ről kezdődött, ezt az időszakot 6–2-re megnyerték a győriek, így bár vereséggel zárták az évet, ám a végső győzelemre is esélyes prágaiak dolgát alaposan megnehezítették.