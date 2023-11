6. perc: Huszár került helyzetbe a bal oldalon, aztán ellőtte a labdát keresztbe a kapu előtt.

13. perc: Szemre is tetszetős győri akció végén megint Bumba előtt adódott lehetőség, de centikkel kapu fölé lőtte a labdát.

52. perc: Diarra éles szögből leadott lövése megpattant Heil lábán, így került a gólvonal mögé. 1–0.

66. perc: Csontos bal oldali beadása után Diarra csúsztatta meg a labdát, ami Kotuláról pattant a kapuba. 2-0.

70. perc: Boldor a félpályánál szabálytalankodott a kitörő barcikai csatárral, ezért megkapta a második sárga, majd a piros lapját is.

81. perc: Munoz percekkel előtte reklamálásért kapott sárga lapot, ekkor pedig elrúgta a játékteret elhagyó labdát a kispadnál. Villant az újabb sárga és a piros kártya is. Boldorral együtt kihagyja a Vasas elleni rangadót.

Antonio Munoz: - Nehéz mérkőzés volt, úgy, ahogy azt vártuk előtte. Jól kezdtük a találkozót, helyzeteket alakítottunk ki, amiket nem sikerült értékesíteni, de úgy láttam, hogy kontrolláltuk a meccset. Ez már a sorozatban a harmadik bajnoki, amin nem kaptunk gólt, és ez fontos számunkra. A második félidőt jó ütemben kezdtük, a gól pedig további önbizalmat adott. Örülök a győzelemnek!