– Jól tudjuk, két edzést tartott a csapatnak. Milyen benyomásokat szerzett ezek alapján?

– Úgy gondolom, két edzésből komoly következtetéseket nehéz még levonni. Jól fogadott, jó hozzáállással dolgozott a társaság – mondta a klub honlapján Gasper Potocnik.

– Az a társaság, amely nem is teljesen új önnek, hiszen Griffinnel Szolnokon, ha csak rövid ideig is, de dolgozott együtt…

– Igen, őt egy sérült játékos pótlására hoztuk, néhány hétig dolgoztunk együtt, jó volt a munkakapcsolatunk, aztán Németországba szerződött. Az, hogy már ismerjük egymást, és ő tisztában van az én felfogásommal, edzői filozófiámmal, azért segíthet, főleg kezdetben kicsit megkönnyítheti a közös munkát.

– Úgy tudjuk, a csapat több mérkőzését is megnézte. Hogy látja, miben kell javulni a csapatnak?

– Az, ha egy csapat edzőt vált, nyilván azt jelenti, hogy valami nem úgy működött, ahogy azt remélték, ami nyilván nem jó. Én viszont minden edző kollégát tisztelem annyira, hogy nyilvánosan nem alkotok véleményt a munkájáról. Maradjunk annyiban, látok néhány dolgot, amelyen kisebb vagy nagyobb mértékben változtatni kell hogy a puzzle-darabok a helyükre kerüljenek.

– Egy fontos puzzle-darabka, sőt, talán nem is kicsi, egy center lehet…

– Így van, a rotációs lehetőségek elég szűkösek, mindenképp kell még egy "nagy ember", akinek a jelenléte nemcsak a mérkőzéseken lehet hasznos, hanem első lépésben az edzésmunkát is hatékonyabbá teheti. Ilyenkor viszont szezon közben meglehetősen nehéz nekünk minden tekintetben megfelelő középjátékost találni, elég szűk a piac, de ezen kívül azért más feladatunk is van, mégpedig, hogy a most rendelkezésre álló állományból is a lehető legtöbbet hozzuk ki. Nyilván nem lesz egyszerű és nem is megy egyik napról a másikra. Annyit mondhatok, a legjobb tudásom szerint próbálok dolgozni a csapattal, de az is biztos, hogy a kemény munka mellett némi türelemre is szükség lesz, mert nyilván nem oldódik meg minden karikacsapásra, szeretnénk lépésről lépésre haladni.

– Nem lesz túl hálás a premierje, hiszen a veretlen éllovas Alba otthonában vezeti majd először a Sopront…

– Így van, jelen pillanatban az Alba a mezőny egyetlen veretlen csapata, és a hétvégi mérkőzés egyértelmű esélyese. Mi ugyanakkor vesztenivaló és nyomás nélkül léphetünk pályára. Ez persze nem azt jelenti, hogy eleve feladnánk, sőt...