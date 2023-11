A találkozót az esélyesebb MKC kezdte jobban, 7–3 után azonban kissé megtorpant a csapat. A Békéscsaba fokozatosan dolgozta le hátrányát, 10–10-nél utol is érte a házigazdákat, sőt, a vezetést is többször átvette. A szünetre azért megfordította az eredményt Gyurka János együttese, mely az első harminc percben leginkább abban gyengélkedett, amely sokszor az erőssége szokott lenni: a védekezésben.

A fordulás után is 29–29-ig fej fej mellett haladt a két gárda, az utolsó tíz percet viszont 10–1-re(!) nyerték a hazaiak, így a végeredményt látva simának tűnhet az MKC sikere, a valóságban azonban a vártnál jobban megszenvedtek a két pontért a mosonmagyaróváriak.

Nyilatkozatok:

Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „A hajrában már felszabadultan játszottunk, akkor támadásban és védekezésben is azt nyújtottuk, amit akartunk. A Békéscsaba képes kreatív kézilabdára, és jól fel is készültek belőlünk. Nehézkes mérkőzés volt, sokat hibáztunk, és ránk nem jellemző módon 10 kidolgozott ziccert is kihagytunk. A válogatott szünet után néhányan nem találták a formájukat. A szív diadala volt a mai meccs. Voltak olyanok, akik hátukra vették a csapatot, Lancz Barbora például sokat tett hozzá a sikerhez a hajrában. Stranigg Zsófia és Tóth Nikolett hiánya a mérkőzés bizonyos periódusaiban nagyon érződött.

Rácz Sándor, a TAPPE-Békéscsabai ENKSE vezetőedzője: „Mi sem gondoltuk, hogy képesek leszünk ilyen teljesítményt nyújtani. Az egyik legjobb meccsünk volt ez, hiszen a bajnokság egyik legerősebb csapatát kényszerítettük nagy csatára. A futós játékhoz nem vagyunk hozzászokva. Elfáradtunk a végére, ez okozta végül a vesztünket.”

Szondi Zsófia, a TAPPE-Békéscsabai ENKSE balszélsője: „Nagyon sajnálom, hogy ilyen nagy lett különbség a végére, hiszen sokáig pariban voltunk. Az utolsó 10 percben rengeteg labdát adtunk el, és sok gólt kaptunk lerohanásból, ezt nem bírtuk el.”

Lancz Barbora, a Motherson Mosonmagyaróvár jobbátlövője: „Nagyon örülök, hogy így tudtam teljesíteni. Rosszul éltem meg a sérülésem miatti hosszabb kihagyást, a mai nap kicsengése azonban pozitív. Kisegítettük egymást a lányokkal, harcoltunk, és bíztuk egymásban.”