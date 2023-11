A közelmúltban töltötte be 65. születésnapját a vármegye futballjának egyik ikonikus alakja, Gosztola József (Goszti). 12 évesen kezdte pályafutását Sarródon és 50 évesen hagyott fel az aktív labdarúgással. Fertőd, a szomszédvár Fertőszentmiklós után szintet lépett, az NB II-es Soproni SE, illetve a Tapolcai Bauxitbányász voltak az állomáshelyei.

Gosztola József (balra) olykor megállíthatatlan volt a Soproni SE színeiben



Egész élete folyamán csak a futballban tevékenykedett, napjainkban a Sopron Városi Stadion gondnoka. Aktív pályafutását Ausztriában, a Ternitz együttesében fejezte be. Itthon 374 NB II-es és NB III-as mérkőzésen szerepelt. Edzői munkásságával három éve hagyott fel, mint viccesen hozzáfűzte: sokak örömére. A mérkőzés utáni nyilatkozataiban az Edda-idézetektől is elhíresült szakember megosztó személyiség, amit maximalitásának és a fanatizmusának köszönhet. Sohasem ismer megalkuvást és az igazságérzete is nagyon erős.

Pályafutása alatt nagyon sokat kapott és segített is, mára csak a szép emlékek maradtak. A jubileumi születésnap sem volt mindennapi, féléves titkos családi előkészület után nagy meglepetésben volt része az ünnepeltnek. Egy ebédre invitálták Sopron-Balfra, majd a helyszínre érve elakadt a lélegzete. A mindig nagy hangú szakember szeméből könnyek csordultak, amikor 65 családtag, rokon, sportbarát, volt edzőkolléga elénekelte neki a Boldog születésnapot című dalt.

Az igazán nagy durranás azonban ezután következett, belépett a terembe a VIP-vendég, a nagy bálvány, Pataky Attila, akivel 15 éve szoros kapcsolatot ápol. Az előadóművész ajándéka egyórás fellépése volt az ünnepelt és az ünneplők nagy örömére. Pataky Attila köszöntőjében kiemelte, hogy a tavaszi koncertjén egy ember jelenléte már biztos – és ezzel Gosztira utalt.

Az ünnepelt könnyes szemmel hálálkodott.

„Mindenkinek köszönöm, aki az elmúlt hatvanöt évemben segített. Pataky Attila művész úrnak örök hálám jeléül megígérem, hogy a koncertjein szinte mindenütt ott leszek.”

A fergeteges buli Edda-zenére hajnalig tartott.

Középen Pataki Attila.