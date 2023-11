Az Egyesült Államokban tanuló és készülő Bácskay Csenge ugyanakkor ezért a versenyért nem utazik haza, így a női mezőnyben nem lesz győri résztvevő.

„Hagyomány, hogy ennek a versenynek a kismester bajnokság is része, különböző korcsoportokban, a gyerek kezdőtől a kadettig rendeznek a legjobbaknak döntőt. Létszámarányosan lehetett bekerülni, a legkisebbeknél, ahol sokan vannak, huszonnégyes a döntő, az idősebbeknél a legjobb nyolc áll majd szerekhez – kezdte Szűcs Róbert, a győriek vezetőedzője, aki azt is elmondta: az utánpótlásban kik indulnak majd közülük.

„Gyerek kezdőben Papp Levente, haladóban Varga Zente, serdülő-kadettben pedig Berki Márk képviseli a GYAC színeit” – sorolta a szakember, aki rátért a felnőtt indulókra is.

„Mind a négy válogatottunk jogot szerzett a versenyzésre, így a mezőny tagja lesz Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Kardos Botond és Molnár Botond. Annyit hozzátennék, hogy a vb után vagyunk, hamarosan elkezdjük a Világkupára a felkészülést, így most kicsit még benne vagyunk abban a fázisban, hogy több pihenőt kapnak a sportolók. Rájuk is fér, mert Krisztofer és Molnár Boti dereka, Benedeknek pedig a válla fáj egy kicsit, ők egyébként emiatt is csak egy-két szeren indulnak csak, Benedek talajon és lovon, Krisztofer csak lovon, Molnár Boti pedig korláton és lovon. Kardos Boti az, aki mind a hat számban versenyez, ő ugyanis nem vb-zett. Azért is tesszük ezt, mert csapatverseny nincs, és az egyéni összetettet is kicsit elengedtük” – folytatta Szűcs Róbert, aki azért szeretné, ha a győriek jól mutatnák be gyakorlataikat.

„A legfontosabb, hogy lehetőleg a legjobban csinálják meg azt, amit tudnak, amit gyakoroltak, de azért azt sem bánnánk, ha minél többször szólítanák dobogóra a mieinket a szerenkénti versenyek utáni eredményhirdetéskor” – mondta végezetül a győriek vezetőedzője.