Alföldi Zoltán, a Széchenyi István Egyetem oktatója, a Győri Atlétikai Club evezősszakosztályának vezetőedzője idén tavasszal már nyolcadszor vehette át az Év Edzője díjat. A szakember ennek ellenére úgy gondolja, továbbra is képeznie kell magát, hogy még magasabb szinten tudja képviselni sportágát. Erre idén kiváló lehetősége nyílt.

A Magyar Olimpiai Bizottság írt ki pályázatot a szakszövetségeknek egy nemzetközi olimpiai edzőképzési programra, a Magyar Evezős Szövetség pedig engem jelölt. Megírtam az angol nyelvű pályázati anyagot, végül bekerültem a harmincnyolc országból érkező azon szakemberek közé, akik részt vehetnek a képzésben

– mesélt a kezdetekről Alföldi Zoltán. Elmondta, az első szakaszban, márciustól augusztus közepéig online kurzusokat kellett elvégeznie úgy, hogy hét közben hallgatta a különböző sporttudományi, sportpszichológiai, terhelésélettani, edzéselméleti, sportpedagógiai előadásokat, hétvégente pedig vizsgázott belőlük.

A képzésben részt vevő szakemberek Colorado Springsben, az Amerikai Olimpiai Felkészülési Központban

Az online képzés sikeres teljesítését követően szeptemberben utazhatott ki az Egyesült Államokba, ahol az első állomáshelye Colorado Springsben, az Amerikai Olimpiai Felkészülési Központban volt. „Itt az online tananyagokat frissítettük fel személyes részvétellel, méghozzá az Amerikai Olimpiai és Paralimpiai Bizottság szakembereivel és több rangos tengerentúli egyetem oktatóinak vezetésével. A második héten minden olimpiai sportág képviselője számára más helyszínen zajlott a szakmai gyakorlat, amit én a Princetoni Egyetem férfi evezőscsapatánál töltöttem” – idézte fel.

A harmadik héten a főszervező Delaware-i Egyetem látta vendégül a programban részt vevő edzőket, ahol projekthét keretében készültek fel a képzés hazatérésüket követő szakaszára, szakdolgozatuk elkészítésére. Alföldi Zoltán témavezetője Ian Barker, több ország nemzeti sportfejlesztési és tehetségkutató programjának összeállítója. „A kint töltött idő alatt több megerősítést kaptam, hiszen számos – többek közt sporttudományi, edzéselméleti, sportpszichológiai – tekintetben ugyanazon modellekkel dolgozunk itthon, mint amit odaát alkalmaznak. Példaértékű ugyanakkor a sport iránti alázatuk, és az ottani folyamatos versenyhelyzet, hiszen sokkal nagyobb merítéssel dolgozhatnak, mint a magyar szakemberek” – összegezte tapasztalatait.

Mint mondta, amellett, hogy fejleszthette edzői kompetenciáit, más haszonnal is járt a programban való részvétel. A Széchenyi István Egyetem oktatója jó kapcsolatot alakított ki az Amerikai Olimpiai Bizottság vezető pszichológusával és fiziológusával is, akikkel közös kutatásokat tervez. „Az egyetemi versenysportolók mentális egészségével, közérzetével foglalkozó kérdőíves kutatást háromezer résztvevő bevonásával végezték el Amerikában, ennek kapcsán szeretnénk európai összehasonlítást készíteni. Emellett egy fiziológiai kutatást is tervezünk” – részletezte. Kinttartózkodása utolsó hetében ellátogatott az USA egyik legjobb középiskolájába, a Blair Akadémiára és a New York-i East Arm Evezős Klubba, amit a győri születésű Emődi Sándor alapított. „A texasi A&M Egyetem egyik kuratóriumi tagja meghívására részt vettem egy nagyszabású sporteseményen is, ahol hatalmas élménnyel gazdagodtam, hiszen az amerikaifoci-meccset száztízezer szurkoló között nézhettem végig” – elevenítette fel élményeit Alföldi Zoltán.

A felvételen a Széchenyi István Egyetem oktatója Ian Barkerrel és projektcsapata tagjaival látható a Delaware-i Egyetemen.

Végezetül elmondta, hazatérése után elkezdte írni szakdolgozatát „Tehetségazonosítási program a Magyar Evezős Szövetségben” címmel. „Jövő márciusig kell elkészülnöm vele, áprilisban pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lausanne-i főhadiszállásán kell bemutatnom a projektemet. A képzésben részt vevők a tervek szerint Thomas Bach NOB-elnöktől vehetik majd át diplomájukat, amely nagy megtiszteltetés lesz a számomra” – zárta a győri oktató.