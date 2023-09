„Sokan irigykednek rám, hogy 84 évesen is jó fizikai és egészségi állapotban vagyok. Én is hálás vagyok a sorsnak, de talán az is közrejátszik, hogy nem engedtem el magam, sokat kertészkedem, kerékpározom, síelek, illetve gyakori vendég vagyok a vízi telepen is, ahol egykori tanítványaimmal, akik ma már kiváló szakemberek, mint Sztanity Laci vagy Weisz Robi, felemlegetjük a régi időket, és ha tudok, segítek is” – árulta el titkát Vén Lajos, akinek mindkét gyereke külföldön él.