"Mivel a Győri Atlétikai Club elnöke nem hirdette meg az egyesület honlapján, Facebook-oldalán és semmilyen hivatalos kommunikációs felületén a tegnapi szülői értekezletet, ezért közleményben tájékoztatjuk a szülőket, sportolókat, hogy minden érintett értesüljön róla.

A GYAC-ot továbbra is támogatja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Minden egyéb híresztelés, hergelés csupán pánikkeltés.

Idén is 60 millió forintot adunk létesítményhasználatra és további 35 millió forintot működésre. Egyéb támogatásokat is kaptak a GYAC sportolói az elmúlt időszakban, ahogy egyéni sportolói támogatást is.

Ahogy eddig is, úgy ezután is, minden feltétel adott lesz a gyerekek sportolásához.

A GYAC OSP használati rendjét mellékletben küldjük, melyben jól látható a jelenlegi kihasználtság:

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy a GYAC jelenlegi elnökétől, Borkai Zsolttól követeljék meg a szakmai munkát. A tisztességes munka nem helyettesíthető a politikai ambíciói által generált, a város sportéletére rendkívül káros hatású, a fair playt nélkülöző magatartásával.

További sportsikereket kívánunk a sportolóknak, Győr város vezetése.”