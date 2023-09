A győri csapat az első három fordulóban hazai pályán játszunk, elsőként a Vásárhelyi Kosársuli csapatával.

A tavalyi évhez képest megfiatalodott együttes kemény és tartalmas felkészülésen van túl. Az edzőmérkőzések eredményei után bizakodva tekintenek az előttük álló szezonra, hét mérkőzésünkből ötöt sikerült győzelemmel zárni, többek között a Piros csoportban szereplő TF-BP gárdája ellen kétszer is és a szintén Piros csoportos Budafok ellen. Az egyetemistákra épülő csapat nagyon éhes a sikerre és szeretné bebizonyítani, hogy komoly tényezője lesz az idei bajnokságnak.

A tavalyi keretből Lógár Bence visszavonult és most Léránt Gáborral közösen vezeti a szakmai munkát. Ugyancsak távozott Kocsis Tamás és Sonyák Bél. A kieső játékosokat saját nevelésű fiataljaikkal pótolta az UNI Győr, így a korábbinál nagyobb szerepet kap majd Bohunicky Olivér, Dani Balázs, Pekó Barnabás, Posta Máté és Várszegi Balázs.

Ami a célokat illeti, olyan koncepciót dolgoztak ki a vezetők, hogy helyi kötődésű, illetve az egyetemen tanuló játékosok alkossák a csapatot.

"A fiatalok beépítése tehát a fő szempont. Szerencsére fejlődőképesek a helyi tehetségek, de még rutint kell szerezniük. Azért a nyolc közé jó lenne idén is bejutni, de a csoportunk eléggé átformálódott, két csapattal több indul, a topcsapatok ráadásul jelentősen erősítettek. Nem lesz könnyű meccs egyik sem" – fogalmazott Léránt Gábor.

Kollégája, Lógár Bence így nyilatkozott: "A hosszú felkészülés után pénteken végre tétmeccsen is bemutatkozhatunk. Ami a felkészülést illeti, elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával és a mutatott teljesítménnyel, maximálisan felkészültünk az előttünk álló szezonra. Nagyon kemény és hosszú alapozás volt, több felkészülési mérkőzéssel, ezeken szépen, mérkőzésről mérkőzésre javult és állt össze a játék. A pénteki találkozón előtt egy kisebb sérültünk van, de a mérkőzésen bevethető lesz. Összességében a csapat harcra készen várja a kezdést. Szeretnénk győzelemmel kezdeni az idei bajnokságot. Bízom a játékosokban, remélem, minél több szurkolót tudunk megörvendeztetni a teljesítményünkkel."

Fontos a jó rajt

Egy elég jelentős mértékben megváltozott, átalakított kerettel vág neki a hétvégén kezdődő NB I/B Zöld csoportos bajnokságnak a SMAFC 1860 Soproni Egyetem gárdája. Nyáron nemcsak a soproni csapat, hanem az NB I/B Zöld csoportjának mezőnye is jelentősen átalakult, hét olyan együttes szerepel majd itt, amelyek az előző szezonban nem ebben a csoportban játszottak, a két a piros csoportból "alászálló" alakulat, a Veszprém és a Nagykőrös, valamint az élvonalba feljutó NKA Pécs második csapata, továbbá a Békéscsaba, a Százhalombatta az Eger és a paksi Atomerőmű U23-as együttese.

Farkas Dávid, az előző szezonban nagy meglepetésre a 4. helyen záró SMAFC szakvezetője azt mondta: "Éppen azért, mert sok az új csapat most nagyon nehéz belőni, mire lehetünk képesek. Csapatunkban mindössze három játékos, Bakk Krisztián, Kovács Benedek, a Sopronba visszatérő Rátvay Tamás számít már igazán rutinos kosarasnak. Az előző évad együtteséből távozott Csátaljay Péter és Flasár Botond, Sitku Márton már nem játszhat le hozzánk, Márkus Tamás pedig visszavonult, ugyanakkor reméljük, hogy Csendes Péterre, Schöll Richárdra és Meszlényi Róbertre számíthatunk. Nem maradunk Flasár nélkül, hiszen felkerül hozzánk Botond öccse, Zalán. Tovább fiatalodunk, hiszen a Soproni Sportiskola U18-as bajnokságot nyert gárdjának néhány játékosa mellett többen szerepet kapnak majd az U16-os ezüstérmes gárdából, akik nyáron a korosztályos válogatottat is megjárták, gondolok itt Flasár Zalán mellett Palotai Mátéra vagy Tallós Leventére. Mikor dobjuk őket mély vízbe a felnőttek között, ha nem most?"

A SMAFC szakvezetője mintegy zárszóként azt fejtegette, hogy ahogy az előző évadban, úgy most sincs konkrét eredményességi elvárás a társasággal szemben, ilyen értelemben tehát nyomás nélkül játszhatnak fiai. Ezzel együtt természetesen szeretnének minél több meccset nyerni. Ebben – ahogy tavaly – idén is lökést, lendületet adhat egy jó rajt. Farkas Dávid bízik benne, hogy ahogy az előző szezonban, főleg a rájátszásban, úgy a most induló évadban is megtöltik majd a csapat szurkolói a hazai meccseken a Krasznai-csarnok lelátóját.