A magyarok mellett a dánoknak is három csapatuk van a legrangosabb kontinentális kupasorozatban: az Európa-liga-címvédő Ikast, az Esbjerg és az Odense. Utóbbi kettő jó eséllyel harcban lehet a budapesti négyes döntőért, az Esbjerg a legutóbbi két kiírásban negyedik lett, az Odensét pedig a nyártól Ole Gustav Gjekstad irányítja, a norvég tréner sorozatban három sikerig vezette a Vipers Kristiansandot.

A címvédő norvég csapat ezúttal is az esélyesek közé tartozik, az egyik internetes fogadóiroda szerint a Győr a legnagyobb favorit, diadala 2,5-szeres pénzt fizetne. A CSM Bucuresti 4,5-szeres, a Vipers győzelme ötszörös szorzót kínál, az Esbjergé hatszoros, az Odenséé pedig hétszeres. A Ferencváros trófeaszerzése a feltett összeg 31-szeresét fizetné.

A magyar csapatok felemás előjelekkel készültek a BL-rajtra: míg a Ferencváros és a Debrecen magabiztosan nyert szerdán a bajnokságban, addig a Győri Audi ETO meglepő vereséget szenvedett Mosonmagyaróváron.

A fővárosi együttes a Vipers és az Ikast révén két európai kupacímvédővel szerepel együtt, és a B csoportba került a Korsós Dorinát soraiban tudó Rapid Bucuresti is. Az FTC szombaton 16 órától az Érd Arénában a francia Metz együttesét fogadja, amelyet tavasszal a negyeddöntőben búcsúztatott.

A szintén francia Brest Bretagne otthonában vasárnap rajtoló ETO és az IK Sävehoffal szombaton kezdő Debrecen az A csoportban kapott helyet, akárcsak a Szikora Melindát és Faluvégi Dorottyát foglalkoztató német bajnok Bietigheim, valamint Háfra Noémi csapata, a Buducnost Podgorica is. A válogatott balátlövő - akit az ETO adott kölcsön a montenegrói alakulathoz - tavaly októberben súlyos térdsérülést szenvedett, de az M1 aktuális csatornán elmondta, egy ideje már a csapattal készül, és szinte százszázalékos edzésmunkát végez, de folytatja azt az erőnléti munkát, amit a nyári felkészülés és a rehabilitáció alatt végzett.

Hozzátette, azon dolgozik, hogy minél jobban beépüljön a csapatba. A beilleszkedése gyorsan és jól sikerült, a pályán is egyre inkább összeszoknak, ráadásul közel áll hozzá a Buducnost játékstílusa és taktikája. Valószínűleg ott lesz a meccskeretben vasárnap a Bietigheim ellen, és majd a szakmai stáb eldönti, készen áll-e a játékra, tehát pályára léphet-e.

A DVSC harmadszor szerepel a főtáblán: 1989-ben az elődöntőig jutott a BEK-ben, 2010-ben pedig csoportkörös volt a BL-ben. A válogatott irányító Vámos Petra az MTI-nek korábban úgy fogalmazott: a BL-szereplés óriási lépés lehet minden játékos karrierjében, illetve a klub számára is, hiszen az teljesen más világ, és hétről hétre a világ legjobbjaival találkoznak majd, ennek szerinte rengeteg pozitív hozadéka lesz a jövőben.

"Fontos, hogy megfelelő állapotban legyünk. A Győr és a Ferencváros több variációs lehetőséggel rendelkezik, és a bajnoki meccseket kicsit könnyebben hozza le, mint mi. Számunkra nagyon fontos lesz, hogy a kulcsjátékosaink megfelelően regenerálódjanak, és ne nehezítsék sérülések a dolgunkat" - nyilatkozta.

Szilágyi Zoltán vezetőedző a felkészülés kapcsán elárulta: menetrendjük annyiban módosult a BL-szereplés hírére, hogy eggyel több erőfejlesztő edzésük lett és eggyel kevesebb labdás gyakorlásuk, hiszen nagyon fontos lesz fizikálisan olyan szintre kerülni, amit a BL igényel. A sorozat ideje alatt kevesebbet kell majd edzeniük, akkor a regenerálódásnak lesz nagy szerepe, folyamatosan figyelniük kell majd a játékosok állapotát, frissességét, és minél jobban rotálni, hogy bírják a heti két meccset.

Fontos lehet a DVSC számára a válogatott átlövő Hornyák Dóra térdműtét utáni visszatérése, ez október közepére várható, és Szilágyi várakozásai szerint komoly lendületet adhat majd együttesének.

A mérkőzéseket minden esetben szombaton és vasárnap játsszák. A november végén rajtoló dán-norvég-svéd közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság előtti utolsó fordulót november 19-én játsszák, a folytatásban pedig először január 6-án lépnek pályára a csapatok.

A csoportok első hat helyezettje jut tovább, az első kettő közvetlenül a negyeddöntőbe, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első körébe. Az utolsó két helyen zárók számára lezárul az európai kupaidény.

A négyes döntőre június 1-2-án kerül sor a budapesti MVM Dome-ban.

A csoportbeosztások

A csoport

Győri Audi ETO KC, DVSC Schaeffler, Brest Bretagne (francia), Odense HB (dán), CSM Bucuresti (román), SG BBM Bietigheim (német), Buducnost Podgorica (montenegrói), IK Sävehof (svéd)

B csoport

FTC-Rail Cargo Hungaria, Vipers Kristiansand (norvég), Metz HB (francia), Team Esbjerg (dán), Rapid Bucuresti (román), MKS Zaglebie Lubin (lengyel), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Ikast HB (dán)