A 23 éves játékos csütörtökön Budapesten tartott sajtótájékoztatót, noha a korábbi tervek alapján már úton kellett volna lennie Amerikába. "Még nem jött rendbe a combomban keletkezett mikroszakadás, amely miatt a múlt héten nem álltam ki a Banja Luka-i elődöntőre, ezért úgy döntöttünk, hogy mégsem indulok el a jövő heti, winston-salemi felvezető tornán, hanem csak a jövő héten repülök az Egyesült Államokba" - jelentette ki a Hajdúszoboszló SE sportolója, majd az MTI érdeklődésére helyzetjelentést adott jelenlegi állapotáról: "Kezeléseket kapok, kicsit kevesebbet edzek, illetve minden nap elején megbeszéljük edzőmmel, Balázs Györggyel, hogy mennyi játék, kondi és kezelés legyen aznap - annak a függvényében, hogy miként érzem magam. Salakról kemény pályára átállni amúgy is mindig időigényes."

A májusban Rómában a világelső Carlos Alcarazt legyőző magyar játékos a nemrég befejeződött füves pályás szezonról elmondta, nem ez a kedvenc borítása, mivel salakon nőtt fel, mégis Wimbledonban vívhatta első Grand Slam-főtáblás mérkőzését.

"A volt top 10-es David Goffintól kaptam ki, szerencsés vesztesként nem sokat edzettem előtte, de így is nagyon kedves emlék marad, mint ahogy például Umag is, ahol először indultam ATP-versenyen alanyi jogon főtáblásként. Most a US Open után az a cél, hogy közelebb kerüljek a top 50-hez, és challengerek helyett ATP-tornákon induljak. Nagy titkok nincsenek, amit csinálok, azt kell még jobban csinálnom" - fejtette ki Marozsán Fábián.