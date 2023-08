Elsőként a legkisebbek rajtoltak el, akiknek kétszáz métert kellett megtenniük Bakonysárkány belterületén. A 10 év alatti korcsoportnak nem okozott különösebb gondot a táv teljesítése. Minden célba érkező megérdemelte a csokit!

A déli rajtidőpont próbára tette a mezőnyt.

A hosszabb, 4 és 21 kilométeres táv, a meleg és a 234 méteres szintkülönbség már jobban megviselte a 110 fős felnőttmezőnyt. A 4 kilométeres táv Bakonysárkányon rajtolt el pontban déli 12 órakor 60 futóval a faluház elől. Az időjárás ezúttal kegyei- be fogadta a futókat, az elmúlt 30 évben csak ritkán volt futásra kedvező időjárás. Legtöbbször olvadó aszfalt és tűző nap is az „ellenfelek” közé tartozott, ezért is Sárkányi őrület néven vált ismertté a rendezvény. A legidősebb versenyző a 4 kilométeres távon a 89 éves gödöllői Sztarenszky Mária volt, de a 85 éves budapesti Richter Ferenc is gond nélkül teljesítette a távot. Súr polgármesterét, Sógorka Miklóst és két gyermekét is a futók között láthattuk.

A 21 kilométeren 50 fő rajtolt el Súrról, szintén déli 12 órakor, hogy Aka és Ácsteszér érintésével befussanak a bakonysárkányi célba. A dombokkal és 234 méteres szintkülönbséggel is megküzdöttek a futók, akik végül egy sikeres és sportos napot tudhattak maguk mögött. A versenyen két kerekesszékes is teljesítette a 21 kilométert. Az amatőr futóverseny nemzetközivé vált, hiszen két japán és egy német futó is jó időeredménnyel ért célba. A három felvidéki magyar is jól szerepelt. A 21 kilométeres mezőny korelnöke a 84 éves tatabányai Bozó Pál volt, aki gond nélkül teljesítette a távot.

A rendezők köszönetet mondtak Kancz Csaba főispánnak, Ősz Ferenc, Bakonysárkány, Sógorka Miklós, Súr, Mór Antal, Aka, Vuts Norbert, Ácsteszér polgármesterének, valamint a szponzoroknak és segítőknek támogatásukért és munkájukért. Köszönet illeti a rendőrség és a polgárőrség munkáját is.

Az ácsteszériek a településükön áthaladó futók közül megválasztották a legjobb tyúkot és a legjobb kakast. A legjobb tyúk, Herendi Anikó egy élő kakast, míg a legjobb kakas, Horváth Nándor egy élő tyúkot nyert. A legjobb „sprintes” eredményt a nők közül Herendi Anikó (Tatabánya), a férfiak közt Oláh Richárd (Tatabánya) érte el. „Mivel a Sárkányfutás finanszírozási gondok miatt a jövőben veszélybe került, így a verseny után az érintett polgármesterekkel való tárgyalás a nagyobb támogatás reményében zárult. Jövőre még biztosan lesz Sárkányfutás, sőt, az útvonalhoz csatlakozik Csatka is, ebben állapodtunk meg Bognár Tímeával, Csatka polgármester asszonyával” – tudtuk meg Lamatsch Jánostól, a Sprint Futóklub elnökétől.

A sprintesek legközelebbi rendezvénye a 21. alkalommal megrendezésre kerülő Bakony- alja futóverseny lesz, amelyet 5 és 21 kilométeres távokon rendeznek meg szeptember 23-án.

Abszolút eredmények

4 kilométer: férfiak: 1. Szendrei Zsolt (Tatabánya), 2. dr. Horváth István (Győr), 3. Orbán Balázs (Tatabánya). Nők: 1. Makovics Dóra (Budapest), 2. Ellmanné Szalay Kitti (Nagyigmánd), 3. Jancskár Ildikó (Kosd).

21 kilométer: 1. Kovács András (Tata), 2. Eguchy Ryo (Japán), 3. Fehér András (Promenade). Nők: 1. György Terézia (Budapest), 2. Pidl Renáta (Nagybajcs). 3. Fekete Éva (Pér). A díjakat Ősz Ferenc, Bakonysárkány, Sógorka Miklós, Súr, Mór Antal, Aka polgármestere, valamint Vincze Mariann adták át.