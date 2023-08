Az első két pontatlan lövés talán ennek számlájára írható, a vezetést is az MTK szerezte meg, de aztán a Rjut, Fodort és Blohmot nélkülöző ETO Gros vezérletével került többször is előnybe, a vendégek azonban rendre egyenlíteni tudtak. Toft több labdát is fogott, négy góllal el is léptek a zöld-fehérek (11. perc: 8–4). A folytatásban gólra gól volt a válasz, a 20. percben ráadásul műár csak egy gól volt az előny (13–12). A szünetre azért megint kinyílt az olló, harminc perc után 19–13 volt a győriek javára. A fordulást követően hamar kialakult a 10 gólos különbség (37. perc: 24–14), innentől kezdve tovább kísérlezhetett a taktikai dolgokkal Ulrik Kirkely, a győriek vezetőedzője.

Az Audi-ETO a jövő heti bajnoki rajt előtt szombaton a Dunaújváros otthonában játssza majd a főpróbát.