Hüttner Csaba szövetségi kapitány véglegesítette csapatát az augusztus 23. és 27. között Duisburgban rendezendő, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A viadalra – a paraszakágat is figyelembe véve – összesen 46 magyar utazik.

Ötkarikás kvótáért szállhat harcba Kopasz Bálint, aki kajak egyes 500 méteren, illetve párosban ugyancsak 500-on a szegedi Nádas Bencével indul, azaz újra összeáll a világbajnok páros

A női kenusoknál Takács Kincső két párosszámban lesz ott Németországban Horányi Dórával (UTE) C II 200, a dunaújvárosi Hajdú Jonatánnal mix C II 500 méteren lapátolhat majd.

A gyorsasági szakágban, a tíz olimpiai számban maximum 18 kvótát (kajakban 6–6, kenuban 3–3) gyűjthet be egy nemzet a párizsi olimpiára, egy versenyző ugyanakkor csak egyet szerezhet.

Az idei Világkupák és az Európa Játékok alapján is férfi K IV 500 méteren lehet a legnagyobb harc a kvótákért.

További húsz olyan szám is szerepel a vb programjában, melyek nem olimpiai számok. Kopasz és Takács mellett több olyan versenyző is akad a csapatban, aki duplázik, sőt, a kajakos Lucz Anna három számban is vízre száll Duisburgban.