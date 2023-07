A pénteken kezdődő, ez EBT (European Beachhandball Tour) sorozatba is beszámító Salgó Kupára 18 csapat nevezett. A viadalon a teljes magyar élmezőny mellett egy-egy spanyol, szerb, horvát és lengyel csapat is pályára lép. Ott lesz az EBT pontversenyét vezető két együttes is, a magyar Beach Stars, valamint a spanyol Salazones gárdája.

Az indulókat két négyes és két ötös csoportba sorsolták, a győriek a C csoportba kerültek, három másik magyar együttes, az itthon a sportágban évek óta meghatározó korábbi hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes Hír Sat, valamint a Sivatagi Vihar Szigetszentmiklós és a Balassagyarmat társaságában.

Kiss Dániel, a kupagyőzelme után egy olaszországi és egy szlovákiai tornát is veretlenül megnyerő együttes edzője lapunk érdeklődésére elmondta: a Salgó-kupán a csoportból való továbbjutás az alap, a friss kupagyőztes számára. Az, hogy utána hogyan alakul az együttes sorsa, már attól is függ, hogy amennyiben sikerül továbblépniük, hányadik helyen, és hogy ki lesz az ellenfelük a csoportmérkőzések után.

A győriek pénteken este, 20.40-től a csoport favoritja, a Hír Sat csapata ellen kezdik meg szereplésüket a tornán. A másik két csoportmérkőzését szombat délután játssza Kiss Dániel legénysége, amely elvileg a legnagyobb hőségben, 13.40-től a Balassagyarmat, 17 órától pedig a Szigetszentmiklós gárdájával csap össze.

A vasárnapi folytatásban a négy csoportelső kiemelt lesz, a C csoport 2. és 3. helyezettje a legjobb 8 közé jutásért keresztjátékot játszik a D csoport 3. illetve 2. helyén végző alakulatával. Ezek után kialakul a legjobb nyolc mezőnye, és innen kezdődik az egyenes kieséses szakasz, a végjáték - reméljük győri érdekeltséggel.