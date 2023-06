Az eseményen a résztvevőket dr. Nagy Adél, a győri tankerület igazgatója köszöntötte.

A szervező Emberség DSE célja, hogy Győr-Moson-Sopronban a fogyatékossággal élő diákok és felnőttek számára megteremtse annak lehetőségét, hogy a verseny- és a szabadidősportokban egyaránt megélhessék az örömszerző és az egészségmegőrző mozgásokat.

„Hisszük, hogy a sport összekötő híd emberek és csoportok között – kezdte Kertész Tamás, az Emberség DSE elnöke. – Tavaly az Audi jóvoltából jelentősebb összegű támogatáshoz jutottunk, ebből pedig sportágfejlesztési és eszközbeszerzési programot indítottunk. Hat intézménnyel vagyunk kapcsolatban, most a Bárczi részére adunk át egy térelválasztó függönyt, mely nagyban megkönnyíti az intézményben dolgozó gyógypedagógus szakemberek munkáját.”

Az átadás után rendezték meg a tavaszi sor- és váltóversenyt, melynek több állomása is volt már a várossal és a győri Széchenyi-egyetemmel közösen.

Nagy László, a Bárczi-iskola intézményvezetője pedig azt emelte ki: a sor- és váltóversenyeket már több mint egy évtizede rendezik meg.

„Nagy öröm ez számunkra, hogy most négy intézmény is részt vett ezen az eseményen. Ahogyan a térelválasztó is rendkívül hasznos, hiszen a tornateremben kedvezőbben tudjuk kihasználni a teret, így több csoport tornázhat egyszerre. Köszönjük mindenkinek, aki hozzásegített ehhez bennünket, különösen az Emberség DSE-nek, mellyel egyébként több évre nyúlik már vissza a kapcsolatunk van” – fogalmazott az iskola vezetője.