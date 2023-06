Az Apátsághoz vezető emelkedő döntheti el a bajnoki cím sorsát

– A versenyzők és a csapatvezetők kérése volt, hogy olyan pályán kerüljön megrendezésre a magyar bajnokság, amely tartalmaz némi szintkülönbséget, éppen ezért tavaly már Pannonhalmán zajlott az ob, a helyszín pedig igencsak bevált – mondta el Solymosi János versenyigazgató.

Valter Attila győzelmének pillanata a pannonhalmi OB-n tavaly.

– A környék remek feltételeket kínál, a penzum érint lakott területeket is, ráadásul ott van az Apátsághoz vezető emelkedő, amely megfelelő ahhoz, hogy eldöntse a viadal végkimenetelét. Természetesen idén is remek versenyre van kilátás, mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál, a bajnoki trikó sorsa ezúttal is nemes versengésben dől majd el.

Élő közvetítés

Ami az esélyeket illeti, a nőknél a címvédő Vas Kata Blanka (Team SD Worx) a legnagyobb favorit, aki kiváló formában érkezik, hiszen néhány napja szerezte meg első WorldTour-szakaszsikerét a Svájci Körversenyen. Legfőbb kihívói a Spanyolországban profiskodó Zsankó Petra (Massi-Tactic), valamint a holland csapatban tekerő Jordán Dorka (Grouwels-Watersley R&D Road Team) lehetnek.

A férfiaknál Valter Attila (Jumbo-Visma) és Dina Márton (ATT Investments) csatározásába Fetter Erik (EOLO-Kometa) és Peák Barnabás (Human Powered Health) is beleszólna, de nem szabad leírni a bajnokságra tizenegy fővel nevező hazai kontinentális csapat, az Epronex-Hungary taktikáját sem.

Az országúti országos bajnokság férfi versenyét élőben közvetíti az M4Sport+, míg a női verseny felvételről lesz látható.