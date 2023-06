A fitt életmódot sosem késő elkezdeni. A nyár pedig számtalan lehetőséget rejteget számunkra. Fontos, és gyakran használt mondás: csak akkor menjünk edzőterembe, ha az örömet is szerez számunkra.

– A kedv nagyon fontos, legyen szó kardio edzésről, vagy súlyzós edzésről. A lényeg: ne kényszer legyen számunkra az edzés. Érdemes olyan sportot, vagy olyan verzióját választani az edzésnek, amiben örömét leli az ember. Nem kötelező az edzőterem, nyáron például sokkal egyszerűbben futhatunk a szabadban, vagy teniszezhetünk, de úszni is bármikor elmehetünk –fogalmazott lapunknak Fátrai Virág győri fitnesz versenyző.

Ha az edzőtermet választjuk, kezdetben érdemes személyi edzőt igényelni. Sokan azért nem látogatják őket, mert nem tudják, hogyan kell használni egyes gépeket, nem tudják milyen súllyal érdemes eddzeni a kezdetekkor, vagy mert egyszerűen nem mernek segítséget kérni.

– Az edző figyel a megfelelő géphasználatra, mentorként áll a vendég mögött. A férfiak általában azért járnak edzőterembe, hogy izmosodjanak, míg a nők elsősorban súlyt szeretnének veszíteni – mondta el Fátrai Virág.

Nyárra mindenki szeretne tökéletes formában lenni. Edzeni azonban nem csak télen kell, fontos, hogy a nyári hónapokban, és az év minden napján mozogjunk. Emellett elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás. Az egészséges életmódot az elején ugyan kicsit nehéz megszokni, de utána életvitel szerűvé válik mindannyiunk számára.

– Ahány vendég, annyi szokás. Így van ez az edzőtermekben is. Van, aki súlyt akar növelni, van, aki fogyni akar, és vannak, akik izmosodni. A súlyzós edzés sok esetben nem jár fogyással, figyeljünk oda, hogy legyen az edzéstervünkben kardio is. Trendi a vékonyság, de mára divatos lett a lányok körében az izmosság is – mondta el Salamon Dia edző, bikini-fitneszvilágbajnok, többszörös magyar bajnok.

A mozgás mellett a megfelelő étkezésre is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Ha valaki látványos eredményt szeretne elérni az edzőteremben, nem elég a mozgás, az étrendünkre is figyelnünk kell. Úgy, ahogy a folyadékbevitelre. Napi három liter mentes víz elfogyasztása ajánlott, a férfiak esetében ez a szám megközelítheti akár a 4-5 litert is.

–Sokan azt mondják, hogy nem tudnak ennyi folyadékot bevinni, mert egyszerűen nem tudnak inni. A szervezetünket viszonyt rá tudjuk szoktatni, és ma már számtalan applikációtól kaphatunk segítséget, a megfelelő értékek eléréséhez. Fehérje dúsan étkezzünk, fogyasszunk összetett szénhidrátokat, sok zöldséget, gyümölcsöt, rostokat –részletezte Salamon Dia.

Hozzátette: Tervezzünk előre, és az étrendben figyeljünk az ásványi anyagokra, vitaminokra is. Együnk többször keveset, és vigyünk rendszert az életünkbe. Célunk felé pedig apró lépésekkel haladjunk, próbáljuk a mozgást, az életmódváltást, az egészséges táplálkozást folyamatosan bevezetni az életünkbe. És természetesen meg is tartani azt.