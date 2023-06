Nagyszámú meghívott és érdeklődő előtt egész napos rendezvénnyel emlékeztek meg az ESK Ménfőcsanak megalapításának 100 éves évfordulójáról.Először Turbék István elnök köszöntötte a megjelenteket.

– 2008-ban kerültem az egyesülethez, azóta irányítom hol több, hol kevesebb sikerrel – kezdte az elnök. – Az amatőrkupa megnyerésén felül megjártuk az NB III-at is, azóta viszont egy kevésbé sikeres korszakot élünk, de bízom a szebb folytatásban. Egy sportegyesület életében a száz év szép kor, s mi ezt a lehetőségeinkhez mérten próbáltuk megünnepelni. Felemelő volt újra találkozni a korábbi sikerek főszereplőivel, akik nagyon sok örömet szereztek ennek a közösségnek, valamint anekdotázgatni, egymással feleleveníteni a legendás történeteket.

A rendezvény fővédnökeként megjelenő Dézsi Csaba András, Győr polgármestere kiemelte, hogy a sport jelentős szerepet tölt be a város és a városrész életében, de el kell fogadni, hogy van, amikor jobban, máskor pedig kevésbé jönnek az eredmények.

Az MLSZ részéről Bolla Péter vármegyei társadalmi elnök köszöntötte az ünneplő egyesületet, majd Horváth Ernő a Gyirmót FC Győr nevében egy serleget adott át Turbék István elnöknek. A Gyirmót FC elnöke megemlékezett az egykori termelőszövetkezeti elnök, Kelemen Vince sportszeretetéről, megemlítve a két városrész jó kapcsolatát.

A száz év egy egyesület életében több emberöltőt jelent. Ménfőcsanakon is voltak, s vannak olyan családok, amelyeknek több generációja is szerepelt a csapatban. Ezekről a Szabady János által írt emlékkönyvben is olvashatnak.

Az ünneplő közönségben otthonosan mozogtak a Reizer család tagjai, hiszen Imre több mint tíz éven át játékosként, hét és fél évig pedig elnökként szolgálta az egyesületet. Fia, Norbert, és az unokája is több évet szerepeltek a helyi csapatban, másik unokája pedig éppen a Gyirmót játékosa.

– Elnökségem idején nagyon sok siker mellett megpróbáltatások is voltak, amiket mindig kezelni kellett. A szurkolók úgy emlegettek, hogy öltözőépítő és csapatromboló voltam, hiszen NB III-asként vettem át és megyei másodosztályúként adtam át a klubot az utódomnak.

Horváth Ferenc, az Alcufer Kft. társtulajdonosa, a Ménfőcsanak egykori kiváló játékosa négy évet szerepelt a jubiláló klubban, majd pár évig elnökségi tagként, 1989-től pedig az öregfiúkcsapat tagjaként segíti a helyiek törekvését.

– Annak külön örülök, hogy a felvidéki Fél település csapata több évtizedes kapcsolatunk révén szereplésével is megtisztelte rendezvényünket. Ilyenkor nekem is a fiatalság, a kötődés, a barátság és a sok-sok emlékezetes mérkőzés jön elő az emlékekből. Az Alcufer résztulajdonosaként a Gyirmót FC támogatása van első helyen, de természetesen figyelünk a Ménfőcsanakra is, hogy a következő időszakokban is a hagyományoknak megfelelő színvonalú labdarúgás legyen ebben a városrészben is.

Fél település öregfiúkcsapatával a kapcsolat 1986 óta áll fenn, ennek emlékére zászlóval és egy serleggel köszöntötte a vendégül látott község polgármestere Horváth Ferencet.

Kovács György, a Koroncó fő­­­támogatója is a meghívottak közt szerepelt, régi harcostársa a csanaki labdarúgásnak.

– Az elmúlt évtizedekben számos szomszédvári rangadónak lehettem részese. Egy-egy kilencven perc külön történet volt a két település között a végeredményektől függetlenül.

Tenk Balázs neve ismerősen hangzik a csanaki szurkolók között, szinte alig lehetett szót váltani vele, annyian akarták megszorítani a kezét. Pedig legutóbb az ellenfél edzőjeként járt Ménfőcsanakon.

– Örülök, hogy szerepelhettem játékosként és edzőként is Ménfőcsanakon, olyan emberek között, akik munkájuk mellett is remek sportteljesítményre voltak képesek.