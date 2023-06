Több mint negyven év aktív játék után akasztotta – szó szerint is – szögre a futballcipőjét egy megyei amatőr labdarúgásban közismert játékos.

A nemsokára 55 éves Horváth Vilmos 1982-től 2023-ig mintegy 1000 mérkőzésen 500 gólt szerzett. A mérlege Győrsövényházon 14 év, 270 mérkőzés, 140 gól. Ikrényben 11 év, 181 mérkőzés, 90 gól, de játszott Bezin hat és fél, Enesén három, a Rekard Juniorban kettő és fél, Markotabödögén kettő, Kónyban másfél, Lébényben pedig fél évet. Ötszörös bajnoknak, tízszeres érmesnek, Szabad Föld Kupa-döntősnek és kétszeres megyei III. osztályú gólkirálynak mondhatja magát.

Azt mondja, még mindig imád futballozni, de már nem esik mindig jól a futás, a lábai már nem nagyon bírják. Épp itt volt az ideje, hogy abbahagyja a versenyszerű labdarúgást, s átadja a helyét a fiataloknak, köztük a fiának, Máténak (aki jelenleg szintén a Győrsövényház játékosa), s ha már egyszer befejezi, szeretné azt méltóképp megtenni.

Nos, Győrsövényházon valószínű nem csak azért emlegetik majd a Mosonudvar elleni múlt hétvégi megyei hármas bajnokit, mert a hazaiak 12–1-re lelépték ellenfelüket, hanem mert ez volt a házigazdák 11-esének utolsó hivatalos meccse is.

Az ugyan nem volt titok, hogy "Vili" nagyon készült a búcsúzásra: plakát, sátor, pörkölt, s ahogy ilyenkor faluhelyen dukál, "pár" üveg pálinka, több rekesznyi sör várt a résztvevőkre, de a barátok, csapattársak is felkészültek a nem mindennapos eseményre. Valahogy "úgy alakult", hogy a meccs játékvezetője, a búcsúzó labdarúgó – ma már futballbíró – gyerekkori pajtása lett, s annyit elárulhatunk, barátság ide vagy oda (vagy éppen emiatt), előkerült a zsebéből az a bizonyos piros lap.

Régi idők focija

De ne szaladjunk ennyire előre. A meccs előtt nem kicsi aggodalomra adott okot, hogy megjelenik-e egyáltalán a bajnokságban csont utolsó Mosonudvar, így nem csoda, hogy ellenfélnek még annyira nem örültek, amikor aztán begurult Győrsövényházra a vendégek kisbusza. Kicsivel kisebb gondot okozott, amikor a hálóőrnek jelölt hazai játékos kijelentette: nem számított arra, hogy védeni is kell, s ő bizony nem hozott kapusmezt. De ez is megoldódott, jöhetett a taktika, mert hiába "csak" megye három, a hazaiak öltözőjéből bizony a mágnestábla sem hiányzott. A játékosedző nem csupán felrajzolta, el is magyarázta, kinek mi lesz a feladata, így aztán – a Régi idők focija hangulatát idézve – Kuli, Gyugyu és még Potyi is tisztában lett vele, mivel is kell majd összezavarni az ellenfelet. A tréner kitért arra is, hogy az ünnepelt majd csak a második játékrészben, csereként áll be. No, nem ő akarta ezt így, ez kimondottan Vilmos kérése volt. Az összekapaszkodós fogadkozás előtt – mert persze ezt sem hagyta ki a társaság – előkerültek a mobilok, de csupán azért, mert a fiúk – ki más – Vilmos kezdeményezésére ezeken szavazták meg, ki legyen közülük az idény legjobb játékosa.

"Rám nem ér" – jelentette ki a voksolás előtt Vilmos, akit a "ne aggódj, amúgy sem rád akartunk" – mondattal, gyorsan meg is nyugtattak a srácok.

Búcsú könnyek között

A meccs, ahogy várható volt, sok izgalmat nem tartogatott. Az első találatig jól tartották magukat a vendégek, de aztán ahogy mostanában mondani szokták, egyre jobban "nyílt az olló". Vilmos az egyik kapu mögötti sátorból önkéntes labdaszedőként várta a bevetését. Többen meg is jegyezték: tuti, hogy így többször találkozik a labdával, mint, amikor játszik.