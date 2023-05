Égig érő fű Szerecsenyben.

A terület nagyon régen magántulajdonban volt, s az akkori gazda ingyen felajánlotta azt a község és a futballcsapat javára. Szerecseny lakói társadalmi munkával építették meg a pályát és az öltözőt, melyet nemrégiben pályázat útján újítottak föl. Az egyesület tagjai baráti összefogással gondozták a gyepet és a létesítmény környezetét.

Az idén januári időközi helyhatósági választások után új polgármester, Horváth Katalin került hivatalba, aki aztán úgy tudjuk, kicseréltette a zárakat az öltözőépületen, majd megtiltotta a pálya használatát is. Oláh László, a Szerecsenyi SE elnöke értetlenül áll az események előtt. Nem tudni, hogy mi áll a háttérben, de az tény, az elnök a polgármester egyik legnagyobb riválisa volt a választásokon.

Ugyan felnőttcsapata hét éve nincs a nagy múltú egyesületnek, ám a község és a környékbeli fiatalok a Bozsik-program keretében rendszeresen használták a létesítményt, az egyesület a pálya és környékének rendben tartását is magára vállalta.

Látható, hogy míg korábban megfelelő kezekben volt a pálya és környéke – amelyen egykor a Fűzfő, a Balatonfüred, az Ajkai Bányász, a Pápai Textiles és a Vasas, valamint a magyar újságíró-válogatott is futballozott –, napjainkban elhanyagolt: térdig érő fű nőtte be a korlátokat, s gaztenger borítja a futballpályát, ami sportolásra teljesen alkal­matlan.



A sportot szeretők lelke sír a képek láttán.