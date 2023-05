Molnár Márton után druszája, Sitku Márton is szerződést hosszabbított az Sopron KC férfi kosárlabdacsapatával

A "védett korból" - azaz az utoljára a következő évadban alkalmazott fiatalszabályból - már kiöregedő kosaras lapunk érdeklődésére elmondta, a hosszabbítás lehetősége már azelőtt felvetődött, hogy a csapat nem jutott a legjobb négy közé.

Sitku Márton kiemelte: "Jólesett a megelőlegezett bizalom, de az ötödik-nyolcadik helyekért játszott mérkőzéseken mindenképpen szerettem volna bizonyítani, hogy méltó vagyok rá. Úgy érzem, a bajnokság végjátékában sikerült is előrelépnem. Három éve játszom a csapatban, mindig is szerettem az SKC-ban kosarazni, jól érzem magam a csapatnál. A vezetőség is szerette volna, hogy maradjak, így tulajdonképpen találkozott a két fél akarata, egyértelmű volt, hogy hosszabbítok.".

A magát az SKC- hoz immáron a negyedik évadra elkötelező kosaras elmondta: nagyon sok köszönettel tartozik a csapat korábbi edzőjének, Kosztasz Flevarakisznak. Az elmúlt évek alatt nagyon sokat tanult tőle.

Sitku reméli, hogy a jövőben is megkapja a lehetőséget az új edzőtől majd a bizonyításra. A nyáron egyetemi tanulmányai mellett tervezi, hogy kilátogat Szlovéniába a női válogatott Eb-csoportmeccseire, valamint lesz egy kis nyaralása is. A jó formájáról a csapatnál az előző évadban erőnléti edzőként dolgozó szlovén szakember, Luka Steblaj gondoskodott, aki nyárra edzéstervet írt neki, amelyet természetesen be is tart. Nem szeretné "leeresztett" állapotban kezdeni a felkészülést.