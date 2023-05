Fokozatosság

Fábián győri menedzsere, Somogyi Zsolt a Lehecka elleni siker után utazott Rómában, s a helyszínen izgulta végig az Alcaraz elleni meccset. „Óriási sikert ért el Fábi. Rengeteg van a játékában, top 100-as szintű játékossá vált az elmúlt év során, de ezzel a győzelemmel bennünket is alaposan meglepett.

A fokozatos fejlődését tartjuk szem előtt, azt, hogy előbb jusson be a világ 100 legjobb férfi teniszezője közé, majd szilárdítsa meg ott a helyét. Cél az is, hogy idén Wimbledonban vagy a US Openen alanyi jogon, a főtáblán kezdhesse a játékot” – közölte Somogyi Zsolt.

A győri szuperligás csapat tagjaként a Kálóczy téren.

Fotó: Nagy Gábor

Búcsú Rómától

Marozsán Fábián a nyolcaddöntőben a legjobb horvát teniszezővel, Borna Coriccsal játszott kedd késő este Rómában. A villanyfényben rendezett mérkőzés éjfél után ért véget; a horvát éljátékos nagy csatában 3:6, 6:4, 6:3-ra búcsúztatta Fábiánt az Örök várostól.

Videó egy 2021-es győri edzésről

Ritka, mint a fehér holló

Top 100-on kívüli teniszező az elmúlt öt évben mostanáig háromszor tudta legyőzni a világranglista első vagy második helyezettjét. 2018-ban Kokkinakis győzte le Federert Miamiban, tavaly Medvedev kapott ki Van Rijthoventől Hollandiában, míg szintén 2022-ben Djokovics Veselytől Dubaiban. Ez az eredménysor bővült most négyre.