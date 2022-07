Hibátlan mérleg

A győriek az idei menetelés során elsőként a Kiskunhalas, a Kőszeg és a Siófok gárdáját fektették két vállra a csoportkör során. Már ekkor látszott, hogy a Davis Kupa válogatott több mint felét adó kisalföldi együttest nehéz lesz leszorítania trónról. Valkusz Máté, Marozsán Fábián kopogtat a világranglistán a top 200 ajtaján, a mindössze 20 esztendős Fajta Péter pedig az 504. helyen áll. A három válogatott teniszező mellett a többszörös korosztályos magyar bajnok, Bíró André és a Los Angeles-i Egyetemen tanuló, Makk Péter is megnyerte az összes meccsét, míg Somogyi Zsolt két mérkőzéséből egyet hozott.

Magyar teniszezőkre építenek

„A csapatunk tagjai játékban és a világranglistás helyezésükben is nagyot fejlődtek az elmúlt egy évben. Az MTK színeiben Fucsovics Márton és Piros Zsombor nem lépett pályára ellenünk az elődöntőben. Ha ők ütőt ragadnak, akkor sokkal kiélezettebb meccset vívtunk volna a legjobb négy között. Ez a rangadó most elmaradt, ám ez semmit nem von le a közösségünk értékéből.

A srácok évről évre szívesen játszanak a csapatbajnoki találkozókon Győrben. Most két csoportmérkőzés között két órán át tanácsokat és inspirációt is adtak helyi gyerkőcöknek a Kálóczy téren” – mondta Somogyi Zsolt, aki Valkusz Máté és Marozsán Fábián menedzsere is egyben. A győriek csapatkapitánya hozzátette: olyan modellt valósítottak meg, amely magyar teniszezőkre épít, a jó eredményekhez szükséges büdzsét pedig magáncégek szponzorációs tevékenysége biztosítja.

A győri csapat erőssége, Marozsán Fábián ötből öt mérkőzést magabiztosan hozott a szuperligában.

Páros meccsek nélkül

„Számunkra minden évben nagy dolog a szuperliga. Imádjuk ezt a néhány napot, együtt reggelizünk, együtt edzünk, majd együtt harcolunk a bajnoki címért” – mondta Valkusz Máté, aki a wimbledoni selejtező után a folyók városában teniszezett újra. Marozsán Fábián Milánóból érkezett, ott 45 ezer euró díjazású Challenger-versenyen a legjobb négy között búcsúzott. Így a kiváló fizikai adottságokkal rendelkező, 22 éves játékosnak is van esélye arra, hogy a US Open selejtezőjén indulhasson.

A győri teniszezők az idei szuperliga döntőben ismét a Kőszeg csapatával mérkőztek meg. Ám ahogy a határszéli kisvárosban, vasárnap sem volt szükség a páros meccsekre. A győriek már az öt egyes találkozó után eldöntötték a finálé sorsát.