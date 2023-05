A hajdúságiak a legutóbb Sopronban aratott győzelmükkel elvették a soproni gárda pályaelőnyét – Kosztasz Flevarakisz legénysége a mai, debreceni összecsapáson megpróbálja azt visszaszerezni. A soproni csapat görög szakvezetője lapunknak elmondta: túl sok újat nem tud mondani a 18 órakor kezdődő debreceni összecsapás kapcsán. Ahogy a párharc eddigi mérkőzései, úgy a mai találkozó előtti napon sem tudta, kikre számíthat és kikre nem. Emellett a két csapat is egyre jobban kiismeri egymást, így már a küzdő felek is egyre kevesebb újdonsággal lephetik meg riválisukat. Flevarakisz most is hangsúlyozta: legyen bárki is a keretben, rutinos vagy ifjú titán, magyar vagy külföldi játékos, ha a pályára került, a tőle telhető lehető legtöbbet meg kell tennie annak érdekében, hogy ne fejeződjön be a párharc, a soproni gárda visszaszerezze a pályaelőnyt, és visszahozza a döntő, ötödik mérkőzésre a párharcot Sopronba.